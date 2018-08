Valigia pronta, volo in partenza: e se con tutto questo tempo a disposizione ci annoieremo? Ecco come rendere perfetta una vacanza a due

Siamo abituati a vedere il partner in ore fugaci a fine giornata e nel weekend e il pensiero di avere così tanti giorni e ore disponibili da passare insieme, da soli, ci fa temere la noia.

D'altra parte ai nostri tempi la paura di annoiarsi è diventata parte del pacchetto vacanze.

Siamo così abituati a correre e ad avere la giornata piena di impegni che solo il pensiero di fermarsi e avere troppo tempo a disposizione spaventa, come se potesse essere nocivo.

Ecco come evitarla e passare una vacanza memorabile.

Disintossicatevi insieme dallo smartphone

No a tablet, pc e smartphone per lavorare, lasciate a casa il senso del dovere e (se strettamente necessario) concedetevi di guardare le mail solo per un tempo limitato e stabilito durante la giornata.

Riscoprite il piacere di uscire senza telefono, di parlare senza essere interrotti e di vivere con il dubbio senza cercare subito sul web.

Piuttosto utilizzate il telefono per trovare insieme al partner attività ed escursioni nel territorio in cui siete, scovate nuove emozioni da vivere in coppia.



Vivete alla giornata

Le vacanze sono l’occasione migliore per vivere alla giornata senza cadera nella trappola che abbiamo durante l'anno: organizzare ogni cosa.

Non pianificate ogni singolo giorno, non riempite anche questi momenti di attività strutturate, cercate di vivervi il momento insieme.

Nessuno schema da seguire, ognuno sarà libero di fare quello che gli va (anche senza l’altro).

Non fate proprio tutto insieme

Se siete appassionate di shopping e avete voglia di andare per negozi senza sentire il vostro partner che sbuffa, perché non farlo?

Nel frattempo lui potrebbe dedicarsi a un’altra attività che non è proprio nelle vostre corde.

Prendetevi del tempo individuale da dedicare a quello che vi piace senza per forza obbligare l’altro a seguirvi, sarà un momento solo vostro che ricorderete con piacere.



Riscoprite l’eros

I ritmi dell’anno spesso portano a vivere con poca attenzione anche le situazioni più intime.

Prendete la vacanza di coppia come una riscoperta di piaceri e del tempo giusto e lento che necessita l’attività sessuale.

La percezione di liberta, l’essere più disinibiti, la voglia di trasgredire e i nuovi ritmi tipici delle vacanze saranno i vostri migliori alleati.