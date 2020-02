Riduce lo stress, il senso del dolore e aiuta a migliorare l'empatia e la fiducia in un rapporto. Tenersi per mano fa bene, non solo alla relazione

Perché ci teniamo la mano? Alcuni lo chiamano amore, altri routine. Qualsiasi cosa sia, fa bene (lo dice la scienza).

Alcuni studi hanno infatti rivelato che dare la mano a un'altra persona, e non solo al proprio fidanzato, ha svariati benefici sulla salute fisica e mentale.

Eccoli.

L'interesse alla base delle ricerche

Come spiega la psicoterapeuta Belynder Walia, tenere la mano di qualcuno è una cosa che gli essere umani hanno fatto per secoli.

Iniziamo a tenerci per mano da bambini, ma il gesto non va mai fuori moda.

Ecco perché questa è una pratica che è stata oggetto di molte ricerche, tutte con l'obiettivo di trovare le ragioni inconsce di questo impulso.

E come spiega la dottoressa Walia: «Indipendentemente dai motivi per cui lo facciamo, ciò che importa veramente è che tenere la mano porta conforto, calore alle persone, diminuisce il dolore e migliora il rapporto di chi ne è protagonista».

I benefici mentali

Tenere la mano del proprio partner è sicuramente piacevole, ma la scienza ha dimostrato che c'è qualcosa in più.

«Molti studi nelle neuroscienze dimostrano che il tatto produce ossitocina, una sostanza chimica che fa molto bene alla salute mentale e fisica» ha affermato Silva Neves, psicoterapeuta accreditata COSRT (College of Sexual and Relationship Therapists).

L'ossitocina non è altro che un ormone coinvolto nei legami umani e nel consolidamento della fiducia e nell'empatia.

Ai più è noto come ormone delle coccole.

Ecco perché tenere la mano a qualcuno porta all'aumento di alcuni sentimenti come devozione e fiducia.

I benefici fisici

«Il tatto riduce il dolore grazie al rilascio di serotonina», ha detto all'Huffington Post Tiffany Field, direttrice del Touch Research Institute (TRI) della Miller School of Medicine dell'Università di Miami.

Uno studio su 22 coppie ha scoperto che quando queste si tenevano per mano, le loro onde cerebrali si sincronizzavano.

La conclusione dei ricercatori?

«Quando sentiamo che qualcuno sta condividendo il nostro dolore, questo aiuta il cervello a gestirlo meglio - ha detto il ricercatore Pavel Goldstein, che è stato ispirato a condurre lo studio dopo aver notato l'effetto avuto nel tenere la mano di sua moglie durante il parto - Il tatto è uno strumento per comunicare l'empatia, e ha anche un effetto analgesico o antidolorifico».

Non solo riduce il dolore, tenere la mano a qualcuno aiuta a ridurre la quantità di cortisolo, ormone dello stress, abbassare la pressione sanguigna e rallentare la frequenza cardiaca.

C'è dell'altro

Pur di cadere nell'ovvio, è doveroso dire che dare la mano a qualcuno riduce il nostro senso di solitudine.

Secondo Psychology Today, skin hunger (letteralmente la fame della pelle) è l'epidemia moderna: le persone si sentono sempre più prive di affetto e touch-fobiche.

Inizia nelle scuole, dove gli insegnanti sono scoraggiati persino dall'appoggiare una mano sulla spalla, continua con gli adolescenti ossessionati dallo schermo, fino agli adulti disconnessi dal mondo reale.

La psicologa britannica Honey Langcaster-James ha parlato del profondo impatto del tenersi per mano:

«Chiunque provi costante fame di un semplice tocco umano è più incline a soffrire di problemi di salute mentale come la depressione e l'ansia».