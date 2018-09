Quando si tratta di relazioni, le stelle non sbagliano mai: ecco quali sono i segni zodiacali peggiori con cui avere una storia d'amore duratura

Costruire una relazione sana e duratura è il desiderio di molti. Non tutti però sono fatti per le storie serie.

Questo non significa che queste persone debbano rimanere sole, anzi, spesso sono i primi a cercare una relazione, solo che stargli vicino è, come dire, più difficile che con altri segni.



Come fare a riconoscerle (e magari a evitarle)? Ricorrendo allo zodiaco.

Ci sono segni che fanno più fatica degli altri a mantenere una relazione a lungo termine, per una sorta di incapacità congenita, che deriva - per chi ci crede - anche dall’influenza delle stelle.



Ecco quali sono e come averci a che fare.



Ariete



I nati sotto questo segno sono considerati i più egoriferiti dello zodiaco, caratteristica che non li rende esattamente inclini ad adattarsi alle necessità di un’altra persona.



Fanno fatica a mettersi nei panni del partner e a scendere a compromessi.

Tuttavia, sanno essere maturi, responsabili e calorosi, se vogliono.

Questo avviene quando vedono la persona al loro fianco come un riflesso di se stessi e in quanto tale se ne prendono cura.



Sagittario



Difficile stare al passo di uno spirito libero come il Sagittario. Un eterno vagabondo, amante della sua libertà più di ogni altra cosa.



Per questo sono considerati tra i peggiori quando si parla di relazioni lunghe.

La familiarità che lega le due persone è quel qualcosa a cui i nati sotto questo segno sono allergici, impegnati come sono a cercare sempre nuovi stimoli.



Per tenerli al vostro fianco dovreste fare in modo di rappresentare per lui una avventura sempre diversa.



Acquario



Anche questo è un segno che ama la libertà e l’indipendenza e che quindi fa fatica a fermarsi e legarsi in modo stabile a un’altra persona per un periodo prolungato.



Sono i più ribelli dello zodiaco e per questo quando si trovano invischiati in una relazione duratura si sentono le ali tarpate.

Hanno bisogno di evadere e prendersi i loro spazi. Cosa difficile da accettare per chi gli sta accanto.

La persona ideale per lui è quella che lo lascia libero, che non cerca di trattenerlo e che lo fa sentire più forte proprio perché sa che ci sarà senza invadere i suoi spazi.