Lui non ci prova ma a voi piace un sacco. Se non sapete se fare la prima mossa o continuare ad aspettare invano ve lo diciamo noi: provateci

Si pensa che il primo passo debba farlo lui, che sia lui a dover fare la prima mossa, ma ultimamente è sempre meno scontato che sia lui a provarci.

Se però lui vi piace, non lasciatevelo scappare.

Certo, non è facile avere il coraggio di fare la prima mossa e se non lo si fa con un po' di buon senso il rischio è di sembrare delle stalker, ma se fatto nel modo giusto, con ironia e gentilezza, può essere davvero divertente e apprezzato.

Ecco perché non dovreste farvi tanti problemi: se ne avete voglia buttatevi.

Non è detto che lo debba fare lui

Dove sta scritto che sia lui a doverlo fare?

Se gli avete lanciato tutti i segnali possibili, compreso il vostro reggiseno, se avete messo in fila tutti i vostri sguardi da gatta e lui è ancora lì a guardarsi i lacci delle scarpe, provate a parlarci, anche un semplice «ehi, ciao».

Se poi non attacca non sarà successo niente di grave e probabilmente non lo vedrete mai più.



Ogni lasciata è persa

Lo guardate da tutta la sera, avete ballato proprio vicino a lui, vi siete anche messe in fila al bar vicine a lui, ma niente, siete rimaste invisibili come i fantasmi durante il giorno.

Certo, potreste lasciare stare e non avere la faccia tosta di afferrargli il telefono e aggiungervi su tutti i suoi social, però ogni lasciata è persa e se la prendete in modo ironico è solo una mossa divertente.

Perché ormai ci provano solo sui social

È probabile che qualche ragazzo provi a fare swipe sulla vostra faccia per darvi un cuore o un rifiuto o che se gli piacete vi stia cercando su Tinder per darvi un like.

Vi prego, dite no ai cuori senza coraggio o ai vocali di dieci minuti, guardatelo voi negli occhi e portategli un cuoricino disegnato su un foglio.

Potrebbe essere timido

Lo stereotipo dell’uomo che non deve chiedere mai, sicuro di sé, che ha sempre una risposta pronta a tutto e ripara le caldaie è morto, definitivamente defunto.

Quegli uomini non esistono e forse non sono mai esistiti, quindi, se vi aspettate che non debba essere timido, beh vi sbagliate, probabilmente lo è ed è molto carino anche per questo.

Se lo incontrare sempre al bar pagategli il caffè e ditegli che il prossimo tocca a lui.

Per non perdere tempo invano

Aspettare che lui ci provi potrebbe essere come aspettare la nuova stagione del Trono di Spade, potrebbero passare secoli, anni e intanto l’inverno avvolgerebbe tutto, anche i vostri slip.

Per non morire congelate aspettando che lui faccia la prima mossa, fatela semplicemente voi.

Vi toglierete pensieri e mal di testa inutili, anche perché magari poi potrebbe non piacervi nemmeno.

Gli farà piacere

La verità è che ne sono lusingati, gli fa piacere ricevere attenzioni o anche vedere una donna decisa che fa la prima mossa.

Chiedetelo a dei vostri amici, non faranno altro che confermare.

Quindi smettetela di aspettare che vi mandi un messaggio. Invitatelo fuori in un modo un po’ originale, gli farà piacere e poi però lasciate a lui la seconda mossa.

Niente nasce senza sforzi

Chi non risica non rosica, tutte le coppie felici ne hanno passate un po’ prima di arrivare a coronare il loro sogno d’amore.

Probabilmente lei l’ha dovuto inseguire e stare in agguato con un po’ di astuzia per non farlo spaventare.

È difficile, ma se decidete che ne vale la pena fatelo.

È divertente

E così dovrebbe essere l’amore e il corteggiamento.

Niente patemi d’animo, niente sturm und drang adolescenziali.

Divertitevi, fate figuracce e provateci ancora, senza perdere il sorriso e come se fosse un gioco. Perché in fondo lo è.