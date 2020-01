Le relazioni a distanza hanno bisogno di più cure e attenzioni per funzionare: ecco 4 consigli per gestire una relazione a distanza

Le relazioni a distanza richiedono un impegno più importante in termini di fiducia, organizzazione e comunicazione.

Se le relazioni a distanza sono più complicate da gestire, questo non significa però che non possano funzionare.

Ecco come riuscirci.

(Continua sotto la foto)

1. Dovete avere una data di scadenza

Perché la coppia a distanza possa funzionare si deve avere una data di fine del periodo di distacco.

Non importa quanto sarà lungo il periodo in cui sarete lontani, quello che conta è poter avere un countdown, una data simbolo di una nuova ripartenza.

In questo modo potrete fantasticare sui progetti insieme per poi realizzarli un po’ più in là.

2. Puntate sulla solidità della coppia

Le storie a distanza che funzionano sono quelle in cui è già finita la fase in cui ci si mette in discussione.

Se conoscete i difetti dell’altro, le cose che vi rendono diversi e avete stabilito che il partner è quello giusto allora non dovreste temere la distanza.

Avete già raggiunto una consapevolezza importante che potrà farvi da cuscinetto nei momenti no.

3. Create una routine condivisa

Durante il periodo in cui sarete distanti non avete altra scelta se non adattarvi alla situazione.

Avete deciso (insieme!) che quella era la scelta migliore da fare e quindi adesso dovete rimboccarvi le maniche e crearvi una routine di coppia nonostante la distanza.

Potrebbe essere d’aiuto stabilire momenti per comunicare e condividere alcuni eventi delle vostre giornate.

4. Vivetelo come un periodo positivo

Per ricavare il massimo dal momento di distacco dovete vederlo per quello che è: un periodo di transizione in cui potrete conoscere caratteristiche del partner che altrimenti non avreste avuto modo di vedere.

Grazie alla distanza infatti avrete modo di superare ostacoli e difficoltà che altrimenti non si presenterebbero ed è proprio da questi che insieme potrete uscirne molto più forti.