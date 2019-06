Se lui sparisce e poi ritorna e poi sparisce di nuovo la spiegazione secondo la psicologia è solo una: vi spieghiamo perché lo fa e come reagire

Vi conoscete, uscite, vi piacete e magari state anche insieme. Oppure (ancora peggio) avete vissuto una storia importante.

Le cose sembrano andare bene fino a che lui improvvisamente sparisce.

Finché poi, dopo che avete metabolizzato la cosa, convinte che non sarebbe più tornato o che non avreste più risposto, ecco che compare il suo nome sullo schermo del telefono.

Perché sparisce e poi torna? Ecco come la spiega la psicologia.

Ha scelto di sparire

Se lui è sparito non è stato rapito dagli alieni.

Le scuse del credito finito o della connessione che non funziona sono alibi ormai superati.

Dovete mettervi in testa che se lui è sparito è perché ha voluto farlo.

Da questa premessa potete iniziare ad analizzare il resto.

Perché sparisce

Se non si fa più sentire è perché sceglie di farlo.

Nessuno lo sta costringendo e no, non è una tattica per farvi ingelosire.

Forse ha altro di cui occuparsi, probabilmente non ha tempo per voi o non è in grado di comunicare il suo vero stato d’animo. Forse.

In ogni caso non gli interessate abbastanza, altrimenti il modo l’avrebbe trovato.

Perché torna?

Altro grande mistero: perché poi torna se non c’è interesse?

I motivi possono essere molti.

Ad esempio potrebbero essersi innescati meccanismi classici dei narcisisti: tornare per tenere la persona legata a sé oppure perchè il suo ego ha bisogno di un incoraggiamento.

Se altre volte avrà trovato la porta aperta, lui si sentirà autorizzato a tornare nella vostra vita con molta più leggerezza del dovuto e non si preoccuperà delle conseguenze su di voi.

Questo creerà chiaramente un tilt.

Come comportarsi?

Scappate a gambe levate.

Nessuno merita un trattamento come questo.

Se vi trovate immerse in una storia in cui lui è un fantasma che appare quando crede, dovreste rendervi conto di quello che sta succedendo.

Comunicategli come vi sentite ogni volta che torna, vi aiuterà a essere oneste verso voi stesse e a non generare ambiguità.

Se non avrete le risposte che sperate, saprete cosa fare.