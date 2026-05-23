Il gaslighting è una manipolazione psicologica che porta a dubitare di sé stesse, alterando percezione, fiducia personale ed equilibrio emotivo

Ci sono dolori che non si vedono subito. Non hanno il rumore di una porta che sbatte o la chiarezza brutale di un “non ti amo più”. Sono dolori che si insinuano piano, che si confondono con l’amore, con l’attenzione, con il “lo faccio per te”. Il gaslighting è uno di questi.

Il gaslighting è quella forma di manipolazione psicologica che vi fa dubitare della vostra stessa percezione.

Vi convincono che state esagerando, che siete troppo sensibili, che “avete capito male”. E voi, invece di arrabbiarvi, cominciate a chiedervi se davvero il problema sei voi.

Fino a quando non riconoscete più dove finisce la realtà e dove comincia la versione che l’altro vi ha raccontato.

**Gaslighting: come capire se qualcuno ci sta manipolando**

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Cos'è e che effetto ha sulla relazione il gaslighting

Il gaslighter non vi tradisce con un corpo, ma con la realtà. Vi fa credere che ciò che avete visto, sentito o provato non sia mai accaduto.

È un tradimento della mente, e per questo fa più male di quello fisico: perché non vi ruba solo la fiducia nell’altro, ma quella in voi stesse.

Dopo un tradimento, potete arrabbiarvi, sentirvi ferite, ma sapete cos’è successo. Dopo il gaslighting, non sapete più nulla con certezza. Nemmeno chi siete diventate.

Il gaslighter ha una modalità sottile, elegante, quasi protettiva. Non alza la voce: corregge, minimizza, distorce. Vi dice che siete stressate, che siete paranoiche, che vedete problemi dove non ci sono. E voi, nel dubbio, cominciate a credere che forse ha ragione lui. Così lentamente vi arrendete, rinunciate alla vostra versione dei fatti, al vostro sentire. Non vi fidate più del vostro istinto, del vostro malessere, del vostro “mi sembra che qualcosa non torni”.

E quando smettete di fidarti di voi stesse, l’altro ha già vinto.

Perché il gaslighting non distrugge dall’esterno, come un tradimento, ma dall’interno. Vi toglie la bussola, vi isola, vi fa sentire instabili, sbagliate, fragili. È come vivere con qualcuno che vi sposta i mobili ogni notte e poi vi dice che siete voi a ricordare male com'è la casa.

Come uscire da una relazione quando l'altro vi fa gaslighting

Uscirne è difficile, perché non c’è una prova concreta da mostrare. Non ci sono messaggi compromettenti, ma parole sottili, insinuazioni, sguardi.

Eppure, a un certo punto, il corpo lo capisce: l’ansia, la stanchezza, la paura di parlare, il continuo chiedere scusa. Sono questi i segni di chi ha vissuto troppo tempo nella distorsione dell’altro.

Il gaslighting fa più male di un tradimento perché vi toglie il diritto di fidarvi di voi stesse. E quando non vi fidate più di voi stesse, siete vulnerabili a tutto.

Guarire significa ricominciare da lì: ricostruire il contatto con la propria realtà, le proprie sensazioni, le proprie emozioni.

Risentire il corpo, ascoltare il dubbio come un alleato, non come un errore. E capire che chi ti fa sentire “pazza” ogni volta che provi a esprimere ciò che senti, non ti ama: ti controlla.

L’amore, quello vero, non confonde, chiarisce.

Non fa sentire instabile, fa sentire a casa.

E se per amare qualcuno dovete perdere la vostra verità, allora non è amore. È solo una bugia detta bene.