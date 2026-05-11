Pensate continuamente al vostro ex? La psicologia propone un trucco infallibile, di soli 12 secondi, che vi cambierà completamente

Secondo diversi studi di neuroimaging, bastano pochi istanti per cambiare come il cervello risponde all’immagine di una persona amata. Non mesi, non anni: secondi. Il punto non è la forza di volontà, ma cosa fate mentalmente in quella minuscola finestra di tempo.

Su questa idea si è innestato lo slogan perfetto per TikTok e titoli acchiappa‑click: “disinnamorarsi in 12 secondi”. Semplificato? Sì. Completamente campato in aria? No. Quei 12 secondi esistono, ma come unità minima di allenamento mentale, non come bacchetta magica.

Perché è così difficile disinnamorarsi

Quando pensate all’ex e vi si chiude lo stomaco, non è solo poesia. Sono circuiti nervosi. Le ricerche di neuroimaging sull’amore romantico mostrano che si attivano in particolare l’area tegmentale ventrale e l’ipotalamo, zone ricche di dopamina.

La dopamina è il neurotrasmettitore della ricompensa: la stessa sostanza implicata nel desiderio di cioccolato o nel bisogno di “solo un altro episodio” alle tre di notte. Ogni volta che pensate a quella persona, il cervello vi dà una piccola ricompensa chimica. Anche se l’ex vi ha fatto malissimo.

In più, secondo molti psicoterapeuti, l’innamoramento tocca bisogni affettivi profondi e spesso inconsci. L’altra persona viene caricata di significati: salvezza, conferma di valore, riparazione di vecchie ferite. Non vi state staccando solo da un individuo, ma dall’immagine speciale che il vostro cervello ha costruito.

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Cosa sono davvero questi 12 secondi

Alcuni protocolli sperimentali hanno provato a intervenire proprio su quell’immagine, senza aspettare che “il tempo guarisca tutto”. In uno studio riportato da Fisher, ai partecipanti veniva mostrata la foto dell’amato o dell’ex, e poi veniva chiesto loro di svolgere un compito mentale molto impegnativo, per esempio contare all’indietro dal 4.821 sottraendo 12 ogni volta.

Risultato? Quando la mente era tutta concentrata sul calcolo, le aree piene di dopamina si calmavano. Lo stesso principio è alla base del famoso “metodo dei 12 secondi”: usare una manciata di secondi per interrompere l’automatismo tra pensiero dell’ex e valanga emotiva.

Una variante, descritta in alcuni protocolli citati anche da articoli divulgativi recenti, chiede di pensare ogni giorno all’ex ma in modo neutro: niente baci al tramonto, niente “e se avessimo…”. Solo scene banali, come fare la spesa o aspettare l’autobus. Con settimane di pratica, le immagini di neuroimaging mostrano una riduzione dell’attività nell’area tegmentale ventrale. Tradotto: il cervello smette di premiare così tanto quel pensiero.

Quindi i 12 secondi sono il tempo minimo per cambiare scena mentale ogni volta che il film romantico parte in automatico. Ripetuto molte volte al giorno, per molte settimane.

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Il metodo dei 12 secondi: esercizio passo per passo

1. Riconoscete l’allarme

Appena vi accorgete che state per partire con il solito loop (“perché è finita”, “era perfetto”), fermatevi. Non giudicatevi, registrate solo: “ok, pensiero dell’ex in arrivo”.

2. Dodici secondi di scena neutra

Per circa 12 secondi visualizzate l’ex in una situazione totalmente quotidiana, quasi noiosa: in coda alla posta, seduto in ufficio davanti al computer, che sparecchia, che lava i piatti. Niente voi nella scena, nessun dialogo immaginario. Solo una persona qualsiasi nella sua routine.

3. Dodici secondi di compito difficile

Subito dopo, date al cervello un compito che richieda attenzione totale per altri 12 secondi:

- contare all’indietro togliendo 12 (300, 288, 276…)

- memorizzare una sequenza di numeri e ripeterla mentalmente

- trovare più parole possibile che iniziano con una certa sillaba

L’obiettivo è spostare l’attività verso la corteccia prefrontale, la parte del cervello che gestisce concentrazione e controllo, lontano dai circuiti emotivi che alimentano l’idealizzazione.

4. Ripetizione, non perfezione

Ogni volta che il pensiero torna, rifate il ciclo: 12 secondi di scena neutra, 12 di compito cognitivo. All’inizio vi sembrerà inutile, oppure vi ritroverete di nuovo nel film romantico dopo due minuti. Fa niente. Gli studi parlano di cambiamenti dopo alcune settimane di pratica, non dopo un pomeriggio di pianto sul divano.

5. Demolire l’idealizzazione, con gentilezza

Quando vi sentite pronte, potete alternare alla scena neutra brevi scene “realistiche”: l’ex che si comporta male come è successo davvero, che fa un commento pungente, che vi dà meno di quello che chiedevate. Non per coltivare rancore, ma per bilanciare la vecchia immagine perfetta con il quadro completo.

Intanto, aiutate il cervello riducendo i trigger: togliete notifiche, silenziate le sue storie, cancellate chat che riaprite in loop. Ogni volta che evitate uno stimolo che accende il circuito della dopamina, rendete più facile il lavoro dei vostri 12 secondi.

Quando il metodo non basta (e va benissimo così)

Questa tecnica è pensata per un attaccamento doloroso ma “normale”: una storia finita, un amore non corrisposto, una relazione confusa. Se ci sono stati maltrattamenti, violenza, tradimenti pesanti, oppure se non mangiate, non dormite, avete pensieri autolesivi, non è il caso di cavarsela con gli esercizi mentali.

In queste situazioni gli esperti di salute mentale raccomandano di rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta, anche nei servizi pubblici. Lavorare sulla storia personale, sui bisogni profondi e sulle relazioni passate resta il modo più solido per cambiare davvero il modo in cui vi innamorate e vi disinnamorate. I 12 secondi possono essere un piccolo strumento in più, non l’unico.