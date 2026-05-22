Secondo gli psicologi, chi parla senza sosta non è solo estroverso ma combatte paure invisibili. Ecco le tre ansie che guidano ogni conversazione

L’avete presente quella collega appena arrivate in ufficio inizia a raccontarvi cosa a mangiato per colazione e in neanche 10 minuti di tempo arriva a rivelarvi i suoi segreti d’infanzia?

Di per sé, parlare tanto non è un comportamento problematico. Sì, magari un po' fastidioso per chi si ritrova a dover annuire in silenzio. Ma c'è chi è fatto così, chi ha voglia di chiacchierare e condividere tutto.

Gli psicologi spiegano però che questo può diventare un problema quando però non siete più voi a guidare la parola, ma è la parola a guidare voi. Il silenzio fa paura, il vuoto vi agita, allora lo ricoprite con discorsi, dettagli, battute. Il punto, dicono gli psicologi, è che non lo fate per simpatia o estroversione, ma per queste tre ansie profonde che spesso chi parla troppo non sa nemmeno di avere.

Perché alcune persone parlano troppo secondo la psicologia

Parlare tanto non è automaticamente patologico. Ci sono persone vivaci, comunicative, che sanno anche ascoltare e fermarsi. Il campanello d’allarme arriva quando le conversazioni diventano monologhi, quando cambiate sempre argomento riportandolo su di voi, quando gli altri appaiono esausti o zittiti.

Gli psicologi che studiano la comunicazione lo chiamano oversharing, cioè la tendenza a condividere troppi dettagli personali, spesso con quasi sconosciuti. In questi casi la parola funziona come valvola di sfogo per ansia, frustrazione, bisogno di approvazione.

Dietro una persona che parla troppo, di solito, si muovono infatti tre grandi paure: di non esistere per gli altri, dell’altro stesso e del silenzio.

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Le 3 ansie profonde delle persone che parlano continuamente

1. Paura di non esistere per gli altri

Il primo motore nascosto è la fame di riconoscimento. Alcune persone parlano senza sosta per assicurarsi di essere viste. Riempiono lo spazio con racconti, confidenze, elenchi di cose fatte, spesso senza chiedersi se l’altro riesca a seguirle.

Secondo diversi psicoterapeuti, questa dinamica nasce spesso da un’infanzia povera di attenzioni emotive o da relazioni adulte svalutanti, come un partner che critica e ridicolizza. Se per anni vi siete sentite “di troppo” o invisibili, da adulte potete cercare di esistere occupando ogni spazio di parola.

2. Paura dell’altro e del giudizio

La seconda ansia è più sottile: la paura dell’altro come minaccia. Alcune persone parlano tanto per controllare la relazione. Se riempiono tutto lo spazio, l’interlocutore non può fare domande scomode, esprimere critiche, contraddirle.

Dietro questa teatralità ci sono spesso esperienze di rifiuto o giudizio duro. Chi ne ha sofferto impara a “giocare in attacco”: parla tanto, gestisce tempi e temi, così riduce al minimo il rischio di sentirsi messo in discussione.

3. Paura del silenzio e del proprio mondo interno

La terza ansia riguarda il rapporto con se stessi. Per alcune persone il silenzio non è pace, è abisso. Nel momento in cui non si parla più, salgono pensieri, ricordi, paure che non sanno come gestire. Allora è più facile continuare a chiacchierare.

Psichologi e psichiatri notano che chi ha un’interiorità fragile fatica a sognare, a giocare, a stare in contemplazione. È come se fosse incollato alla realtà e al fare. Il silenzio, invece di essere uno spazio, diventa un buco da evitare.

Se vi riconoscete (o riconoscete qualcuno) in queste ansie: cosa fare

Come capire se parlare tanto per voi è solo stile o un segnale di disagio? Un indizio è la sensazione di non riuscire a fermarvi anche quando vi rendete conto di annoiare, o quando uscite da una cena stremate, con la testa vuota ma la gola distrutta.

Potete iniziare da micro-esercizi molto semplici:

- Inserire la “pausa di tre secondi” prima di intervenire di nuovo. Contate mentalmente fino a tre e chiedetevi se è davvero necessario aggiungere altro.

- Allenarvi a fare domande aperte e ad ascoltare fino in fondo la risposta, senza interrompere per raccontare un episodio simile vostro.

- Notare quando state condividendo un dettaglio intimo solo per ottenere approvazione. In quel momento potete provare a chiederla in modo più diretto: «Mi diresti cosa ne pensi di…?».

- Ritagliare momenti di silenzio protetto: una passeggiata senza audio nelle orecchie, dieci minuti di respirazione, qualche riga scritta su un quaderno invece che detta a qualcuno.

Se invece siete voi a subire un fiume di parole, potete porre confini gentili ma chiari: «Vorrei raccontarti anche la mia parte», «Di questo preferisco non parlare nei dettagli». Dietro quelle chiacchiere c’è spesso sofferenza, non cattiveria. Ma avete diritto a proteggere il vostro spazio mentale, mentre l’altra persona impara, magari con l’aiuto di un professionista, a fare pace con il silenzio.