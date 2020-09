Amicizia e passione possono andare d’accordo, ma solo a determinate condizioni: ecco quando fare sesso con un amico rovina l'amicizia (e quando no)

Siete davanti al bivio in cui dovete scegliere se fare sesso con un amico, rischiando di rovinare per sempre l’amicizia, oppure reprimere gli istinti che si sono risvegliati nei suoi confronti, rischiando di pentirvene comunque?

Innanzitutto sappiate che non sempre il sesso rovina i rapporti d’amicizia.

È bene fare le dovute distinzioni tra tipo di amicizia, innanzitutto, ma anche tra tipologia di sesso. E di eventuali conseguenti rimorsi.

Volete sapere se finire tra le lenzuola con il vostro best friend smetterà di renderlo tale?

Ecco tutto quello che dovete sapere prima di fare la vostra scelta, consapevole o meno che sia.

Quando fare sesso con un amico rovina l'amicizia (e quando no)

Il sesso è casuale oppure pianificato?

La differenza tra sesso occasionale e pianificato è enorme, così come le conseguenze che ciascuno dei due tipi comporterà.

Finire a letto per caso, senza mai averlo premeditato, può capitare in varie circostanze. Dal party in cui si beve quel cocktail in più fino al periodo in cui si è molto tristi per avere rotto con il proprio boyfriend, finire tra le braccia dell’amico è un attimo.

Nel caso dovesse succedere (o se fosse già accaduto), non fatene un dramma: il più delle volte non comporta nessun tipo di crisi d’amicizia.

L’importante è parlarne con sincerità e serenità, senza cambiare il proprio modo di atteggiarsi nei confronti dell’altro. Risolvete la questione assieme e tutto tornerà come prima.

Se invece uno dei due o addirittura entrambi già fantasticavano sulla cosa e magari l’hanno pianificata nei minimi dettagli, allora decade un po’ l’istinto e la scusa dell'inaspettato: qui si passa alla premeditazione e dunque a un’amicizia che forse maschera qualcos’altro...

Se non proprio amore, di certo un’attrazione che va oltre il rapporto confidenziale che c'è tra amici.

Questo è inoltre il caso in cui non capita solamente una volta: essendoci un desiderio sessuale di fondo, ci saranno più occasioni in cui questo emergerà, facendovi finire abbracciati in maniera intima "enne" volte.

Potreste dunque incominciare ad avere una relazione di tipo passionale, senza vincoli sentimentali che vadano oltre l’amicizia. Anche se in molti non credono che possa esserci amicizia quando fa capolino il sesso, in realtà tante coppie (di amici) funzionano benissimo così.

Assicuratevi solo che sia quello che desiderate, entrambi.

Fare sesso con un amico può cambiare radicalmente il rapporto

Ci sono anche casi in cui il sesso che si insinua in una coppia di amici cambia radicalmente le cose, trasformando sentimenti e anche comportamenti tra i due.

Questo accade soprattutto quando il sesso è casuale e non premeditato, ossia quando nessuno dei due se lo sarebbe mai aspettato. E ancora stenta a crederci.

Un rischio è quello che voi, lui o tutte e due non riusciate più a guardarvi allo stesso modo il giorno dopo.

L’imbarazzo potrebbe incrinare il rapporto ma c’è anche qualcos’altro di ugualmente pericoloso: se uno dei due si scopre innamorato, è finita.

Ma il sesso può anche rafforzare l’amicizia

Ebbene sì, il sesso tra amici non è solo da maneggiare con cura o perfino da evitare come la peste.

Succede anche che questo rinforzi notevolmente l’amicizia. Ciò accade solamente se gli amici in questione lo sono da tanto tempo.

Oltre alla quantità, pure la qualità conta parecchio: bisogna conoscersi a fondo, rispettarsi ed essere sincerissimi l’un l’altra.

Solamente così si avranno le basi per poter gestire al meglio il sesso, ridendoci sopra, minimizzando il problema e comunque affrontando con trasparenza la situazione.

Quindi se lo conoscete dai tempi delle scuole elementari, è il vostro confidente e per lui non avete scheletri nell’armadio, ok. Al contrario, se tra voi non scorre quel fiume in piena di amicizia vera, lasciate perdere.

“Amici di letto”: funziona davvero?

Il sesso non casuale ma pianificato può fare sfociare in una relazione sessuale, quella senza implicazioni da fidanzati insomma.

La formula è quella ormai molto conosciuta dei cosiddetti “amici di letto”. Se tra di voi funziona, perché non continuare?

L’importante è che siate onesti l’uno con l’altra ma anche con eventuali terzi.

Se uno dei due è coinvolto in una relazione sentimentale, sarebbe molto scorretto diventare “friends with benefits” perché vorrebbe dire tradire dei partner.

Non dimenticate poi che le aspettative di ciascuno finiscono per evolversi, quindi è probabile che prima o poi uno dei due rimarrà coinvolto sentimentalmente e vorrà rivendicare quell’esclusività che fa parte invece di una relazione di altro tipo.

Se i sentimenti non dovessero essere condivisi e quindi la relazione non fosse egualitaria, allora la formula degli amici di letto non può sussistere.

Farebbe soffrire uno dei due e senz’altro rovinerebbe l’amicizia.

Esistono 4 forme di attrazione tra amici

Secondo lo studio condotto dallo psicologo americano Heidi Reeder, ci sono 4 diverse forme di attrazione tra amici.

La più comune è l’attrazione amichevole, quella che si prova per quelli di cui apprezziamo la compagnia.

Esiste poi l’attrazione romantica, tipica dei primi periodi in cui ci si conosce. Quando subentra, si vorrebbe (consciamente o inconsciamente) che la relazione diventasse amorosa ma magari si rimane alla fine solo al livello di amicizia. Spesso l’attrazione romantica si sopisce una volta stabilizzato il tipo di rapporto tra i due.

L’attrazione fisico-sessuale soggettiva è quella che si prova quando si desidera fare sesso con un amico mentre quella oggettiva fa ritenere un amico attraente in senso generale, senza tuttavia sentirsi attratti personalmente.

Cosa dicono le statistiche

Dei 300 intervistati per lo studio dello psicologo Heidi Reeder, solo il 20% ha dichiarato di non avere mai avuto rapporti sessuali con un amico.

L’80% li ha avuti eccome, di cui il 50% ha poi raggiunto una relazione di coppia duratura.

Il 76% di chi ha sperimentato il sesso con un amico ha notato che il rapporto di amicizia è diventato ancora più forte proprio in conseguenza alla liaison.

In sintesi: quando fare sesso con un amico non rovina l'amicizia

Il sesso con un amico funziona se siete entrambi chiari sia con voi stessi sia con l’altro.

Quando c’è onestà, non può esserci pentimento. Se entrambi volete giocare ed esplorare assieme la sessualità, fatelo tranquillamente e divertitevi.

Cercate di non innamorarvi, specialmente se vedete che dall’altra parte non ci sono le basi per una relazione che vada oltre all’amicizia con un po’ di sporadico sesso (fino a quando uno dei due non si legherà sentimentalmente a un’altra persona).

Ovviamente in una relazione di solo sesso è fondamentale che tra le lenzuola ci sia un’intesa perfetta.