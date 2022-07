L'attività fisica può cambiarci la vita: aiuta a essere in salute e a perdere peso, e migliora anche il sesso. Ecco 5 esercizi per aumentare la libido

Se non riuscite a trovare la motivazione giusta per andare in palestra, questo potrebbe aiutarvi: svariate ricerche hanno dimostrato che l'attività fisica ha un effetto positivo sul desiderio sessuale (e il sesso in sé) e che ci sono alcuni esercizi in grado di aumentare la libido.

Esatto, avete capito bene: allenarsi fa bene non solo alla salute ma anche all'erotismo.

Secondo il parere degli esperti, fare un qualche tipo di allenamento fisico tre o quattro volte a settimana può avere un grande impatto sul proprio desiderio sessuale, ma anche sulla tecnica sessuale in sé, compresa flessibilità e resistenza.

Quindi, arriviamo al sodo: quali sono i migliori esercizi da fare per fare sesso migliore? Ecco la risposta.

5 esercizi che aumentano la libido

1. L'allenamento con pesi

Alcuni esperti pensano che l'allenamento volto a migliorare la forza fisica possa aumentare la libido e il desiderio sessuale molto più di altri esercizi cardio.

Sollevare pesi, infatti, è un ottimo esercizio per alleviare lo stress, consentendoci di liberarci dai problemi e quindi essere più disposti a incontri intimi.

In realtà qualsiasi esercizio che migliori la forza e l'immagine corporea e che aiuti a sfogarsi e ridurre lo stress, migliorerà la vostra libido.

2. Il nuoto

Nuotare è un ottimo allenamento per tanti motivi. Quando si nuota, infatti, non solo aumenta la resistenza e si dà un boost all'apparato circolatorio, ma si allenano tutti i muscoli.

A riguardo, la ricerca suggerisce che il nuoto è un esercizio fantastico per tonificare i muscoli del pavimento pelvico, aumentando così il piacere sessuale durante un rapporto.

Non sorprende quindi che si possa raccogliere i frutti del nuoto anche fuori dalla piscina.

3. Gli esercizi di Kegel

E a proposito di pavimento pelvico, gli esercizi di Kegel sono proprio progettati per aiutare a rafforzare quei muscoli.

Non solo vi aiuteranno a migliorare l'esperienza sessuale e l'orgasmo, ma alcuni studi hanno dimostrano che questi esercizi possono aiutare ad aumentare il desiderio sessuale nelle donne.

4. Lo yoga

È stato dimostrato che la pratica regolare dello yoga migliora sia la qualità del sonno che il desiderio sessuale (per alcuni poi, può anche fare miracoli nel ridurre l'emicrania e i dolori articolari).

Lo yoga fa la sua magia attraverso il profondo rilassamento volto ad abbassare i livelli di stress, riducendo il dolore e migliorando la flessibilità: tutti vantaggi in camera da letto!

5. La camminata veloce

Fare passeggiate quotidianamente può avere ottime conseguenze sia sulla salute che sul desiderio sessuale.

Alcune ricerche hanno scoperto che anche solo 30 minuti al giorno di camminata veloce possono effettivamente ridurre il rischio di disfunzione erettile negli uomini.

Non solo, possono aiutare a raggiungere l'obiettivo di una sana riduzione del peso, che a sua volta può aumentare sia il desiderio che la resistenza sessuale.

