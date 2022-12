La psicologa ci spiega quali sono le discussioni che si presentano di più tra le coppie, cosa rappresentano e come risolverle

Tutte le coppie litigano e hanno discussioni su qualsiasi argomento.

A volte si tratta di problemi importanti, come il denaro di coppia o l'insoddisfazione sessuale, altre volte i problemi riguardano battaglie più contemporanee come l'uso dei social media, le abitudini di famigliari o come trascorrere il proprio tempo libero.

Ma al di là di quale sia il motivo della litigata, c'è una cosa importante assolutamente da ricordare: tutte le coppie felici litigano per qualcosa.

Ci sono infatti alcune discussioni che ogni relazione affronta, e che in realtà non fanno altro che rendere il rapporto più sano.

Joanna Harrison, terapista famigliare e autrice del libro Five Arguments All Couples (Need To) Have: And Why the Washing-Up Matters, ha evidenziato quali sono le litigate che tutte le coppie devono fare per avere un rapporto sano. Eccole.

1. «Non mi ascolti mai»

Il vero significato di questo argomento è l'importanza della comunicazione produttiva.

Spesso, all'interno di una relazione, il riconoscimento è sottovalutato, sebbene può essere davvero utile.

Essere in grado di riconoscere ciò che ha detto il proprio partner, non significa essere d'accordo con le sue idee, ma dimostra che avete preso in considerazione ciò che ha detto. A volte ci preoccupiamo che se riconosciamo ciò che il nostro partner sta provando, ciò significherà che il suo sentimento "vince" o diventa più importante.

Queste conversazioni possono contenere informazioni preziose che ci aiutano a conoscerci meglio.

2. «Tua madre mi fa impazzire»

Nelle discussioni, lo stereotipo "problema con la suocera" rappresenta in realtà il problema di dover affrontare le reciproche famiglie a tutti i livelli.

Il momento in cui incontriamo i genitori del partner è spesso ritenuto significativo, ma rappresenta solo l'inizio del lungo e complesso compito di trovare un modo per affrontare la realtà delle reciproche famiglie e dei loro modi, e anche delle speranze e dei desideri che ognuno può portare a una relazione basata sulle proprie esperienze.

Ogni famiglia ha i sui modi di fare le cose, la sua atmosfera, le sue regole. Come bambini che cresciamo in una particolare famiglia, inaleremo inevitabilmente da quell'atmosfera individuale idee su come vengono fatte le cose: da come mangiare a come mostrare amore...

Ma quando quel bambino, che ora è adulto, si unisce in relazione con qualcun altro, è importante trovare un modo per gestire e conoscere le diverse prospettive reciproche.

L'esperta allora consiglia di prendersi del tempo per essere curiosi delle reciproche famiglie e avere una mente aperta in modo da non dare per scontato che la via della tua famiglia sia la "via giusta", o facile per il vostro partner da intraprendere.

3. «Non porti mai fuori la spazzatura»

Come tema caldo per le coppie, non molto distante dal lavare i piatti, c'è il portare fuori la spazzatura. A un livello più profondo, questo genere di discussioni riguarda i ruoli che ogni persona assume all'interno della coppia.

Chi porta fuori la spazzatura (e quando?) è una domanda simbolica delle negoziazioni necessarie per capire cosa deve essere fatto, chi fa cosa e come vi sentite entrambi riguardo ai lavori che dovete svolgere nella relazione.

Quando le coppie discutono o esprimono irritazione reciproca per il lavoro che stanno svolgendo, è il loro modo di segnalare questi risentimenti o delusioni.

4 «Passi tutto il tempo al telefono»

Ancora una volta, questo tipo di lamentale ha un significato più profondo e riguarda il modo in cui gestiamo la distanza tra di partner.

Spesso, soprattutto quando si vive insieme e si condividono molte cose, è facile essere presenti fisicamente ma essere mentalmente da qualche altra parte. I telefoni rappresentano questa distanza perché sono un modo in cui, mentre siamo fisicamente con i nostri partner, stiamo facendo qualcos'altro con qualcuno o qualcos'altro.

Concordare i confini tra telefoni e social media è una parte essenziale della gestione delle relazioni di coppia.

5. «Non sono soddisfatto della nostra vita sessuale»

Un'altra tra le discussioni più comuni nelle coppie riguarda la vita in camera da letto. Spesso, le tensioni tra le coppie sulla loro vita sessuale riguardano i problemi più delicati e imbarazzanti tra di loro.

L'esperta consiglia di ricordare che non c'è un modo giusto per vivere la propria vita sessuale, non c'è una quantità giusta di sesso da fare... fintanto che le cose funzionano per entrambi.

Tuttavia, se ci sono dei problemi con il partner a livello sessuale, le coppie devono trovare un modo per parlarne, anche se questa può sembrare un'area in cui far emergere sentimenti difficili è vietato.

Il contesto in cui è ambientata la vita sessuale di una coppia è in costante e inevitabile cambiamento; influenzato dalle diverse fasi di una relazione che passa da qualcosa di nuovo a qualcosa di più lungo, dai corpi che cambiano nel tempo, e anche dalle pressioni esterne che la vita comporta. Tutto ciò ha un impatto sulla vita sessuale di una coppia e una coppia deve essere in grado di pensare insieme e in modo dinamico a come affrontare tale impatto. Ancora una volta, i problemi si possono risolvere con la comunicazione.