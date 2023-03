In ogni relazione che funziona c'è una dipendenza affettiva sana. Quando invece si rimane insieme a ogni costo, bisogna fare attenzione

Facciamo una doverosa premessa: ogni relazione ha in sé una percentuale di dipendenza affettiva assolutamente sana.

La dipendenza affettiva sana in una coppia si riferisce alla capacità di entrambi i partner di dipendere l'uno dall'altro in modo equilibrato, rispettando la propria autonomia e individualità.

Ad esempio, la coppia si sostiene a vicenda emotivamente, ma allo stesso tempo mantiene le proprie identità separate e i partner non cercano di controllarsi ossessivamente o vogliono essere il centro assoluto della vita dell'altro.

Quando una relazione si può considerare sana?

Una relazione di coppia sana implica anche la capacità di comunicare apertamente e onestamente i propri sentimenti, di rispettare i limiti dell'altro e di essere disposti a compromessi e negoziati per risolvere i conflitti.

In sintesi, la dipendenza affettiva sana ti fa sentire la mancanza quando l’altro non c’è e ti fa fare programmi pensando a “noi” anziché “io”, ma allo stesso tempo permette ai partner di sostenersi l'un l'altro senza perdere la propria individualità e autonomia, mantenendo un equilibrio tra l'amore e la dipendenza reciproca.

Insomma, una dose di dipendenza sana c’è in ogni relazione, e va benissimo così.

Come non esiste una relazione con zero gelosia, è anche impensabile un rapporto di coppia senza un minimo di dipendenza.

Quando invece si tratta di dipendenza affettiva disfunzionale?

Si tratta di dipendenza affettiva disfunzionale quando si è disposti a tutto, anche a perdere se stessi, pur di sentirsi amati, quando si cerca di mantenere la relazione, anche se in quella relazione non ci si sente rispettati o si soffre.

Chi vive una dipendenza affettiva disfunzionale tende a mettere le esigenze degli altri al di sopra delle proprie, nella speranza di ottenere l'approvazione e l'affetto del partner.

Questo diventa un problema quando si arriva ad accettare bugie, briciole di attenzioni, si è disposti a chiudere relazioni con amici e con i propri familiari o a perdere la propria indipendenza lavorativa per assecondare il partner.

Diciamo che possiamo parlare di dipendenza affettiva disfunzionale, quando la persona, pur di mantenere la relazione è disposta a perdere parti di sé e della propria vita, fino ad arrivare a tollerare anche forme di maltrattamento.

La persona che soffre di dipendenza affettiva è come se avesse un grande vuoto dentro di sé da colmare ad ogni costo, anche quando il costo per la sua salute mentale è molto alto.

La dipendenza affettiva esiste anche nelle amicizie

La dipendenza affettiva non riguarda solo le relazioni romantiche o amorose, ma può manifestarsi in qualsiasi tipo di relazione.

In amicizia può essere caratterizzata da comportamenti di controllo, richieste di attenzioni esclusive, gelosia e pretesa di attenzioni eccessive. Questi comportamenti sono spesso il risultato di una bassa autostima e paura di essere abbandonati.

In questi casi, la persona dipendente cerca di colmare il vuoto emotivo con l'amico, cercando di ottenere il suo affetto e la sua attenzione anche attraverso regali e attenzioni o richieste eccessive. Tuttavia, questa relazione può diventare dannosa per entrambe le parti, poiché l'amico diventa un oggetto di dipendenza e non viene visto come un individuo autonomo e libero.

Come uscirne? Scoprendo da dove nasce

Le cause della dipendenza affettiva possono essere molteplici e complesse: vanno ricercate nella propria storia di vita e familiare, capire se ci sono stati eventi traumatici, che idea si ha dell’amore e delle relazioni: insomma, è un percorso a ritroso dentro se stessi che va affrontato con un professionista.

La dipendenza affettiva può essere trattata sia con la terapia individuale che quella di gruppo. La terapia individuale può aiutare l'individuo a comprendere le cause profonde della propria dipendenza affettiva e a sviluppare strategie per affrontarla. La terapia di gruppo, invece, può fornire un supporto emotivo e un senso di comunità, aiutando l'individuo a sentirsi meno solo e isolato.

In conclusione, la dipendenza affettiva richiede un intervento professionale per essere trattato efficacemente. Se pensi di soffrire di dipendenza affettiva, non esitare a cercare aiuto. Tutti si meritano relazioni sane e amore, senza dover sacrificare se stessi o la propria felicità.