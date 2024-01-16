Se volete davvero incontrare l'amore dovete dedicarvi a voi e non pensarci più: ecco come trovare la persona giusta secondo la psicologia

Come trovare l'amore? La domanda risuona a tutte le latitudini e a tutte le età, ognuna con fini e modalità diverse.

Capire come trovare la persona giusta è un cruccio ricorrente soprattutto per insinuazioni della società: superati i 30 anni sembra che trovare l'anima gemella (o perlomeno un fidanzato che possa farne le veci) sia necessario per potersi ritenere soddisfatti e realizzati.

Niente di più falso, ma se desiderate costruirvi una famiglia o far parte di una coppia, fate il possibile per realizzarlo.

** Perché non trovo l'amore? 10 errori che vi impediscono di trovare l'uomo giusto **

A differenza della mancanza di un lavoro soddisfacente o di altre forme di realizzazione personale, infatti, l'urgenza di trovare l'amore colpisce più nel profondo e porta a mettere in dubbio se stessi.

Prima che questo si riveli controproducente per la vostra autostima e personalità, ecco come comportarvi.

Come trovare l'amore: 4 regole della psicologia

Prima regola per trovare la persona giusta: pensate ad altro

Se la ricerca dell’amore diventa un’ossessione non andrete da nessuna parte.

Più vi incaponite più le vostre conoscenze risulteranno forzate e poco autentiche.

Godetevi le nuove e le vecchie relazioni con semplicità e vedendo l’altro non come un potenziale fidanzato ma come una persona da scoprire.

Quando incontrerete il vostro lui scatterà dentro di voi una nuova consapevolezza e le cose andranno avanti da sole senza forzature.

Concentratevi su di voi

Non serve una relazione per stare bene.

Gli anni da single servono a guardarsi dentro e a raggiungere la felicità da soli. In quel modo quando arriverà un’altra persona potrete condividerla.

Finché siete soli coccolatevi e concentratevi sul realizzare i vostri sogni, più li coltiverete più sarete felici.

E più avrete capito chi siete davvero (da soli), più potrete trovare la persona giusta per voi - essendo certi che lo sia davvero.

Fate le esperienze che non potreste fare in coppia

Se siete single potete permettervi esperienze che in coppia avrebbero un altro sapore. Sempre buonissimo ma molto diverso.

Fate esperienze che possano lasciarvi un segno, primo tra tutti un viaggio organizzato con sconosciuti che possa aprirvi al mondo e alle relazioni.

Scoprirete moltissime cose di voi.

Prendetevi cura di voi

L’amore verso sè chiama l’amore degli altri.

Prendetevi cura dell’interno così come del corpo.

Ascoltatevi, date retta ai vostri bisogni e non ignorateli mai.

Più imparerete ad amarvi più l’altro noterà la vostra luce. E il vostro incontro sarà ancora più bello.