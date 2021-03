Per favorire l’orgasmo femminile ci sono tanti trucchetti che (purtroppo) in pochi sanno: ecco alcuni consigli per un piacere all’ennesima potenza

Esistono tecniche ed escamotage abbastanza semplici che amplificano l’orgasmo femminile, aumentando il piacere della donna in maniera esponenziale.

Il vero problema? In pochi li conoscono.

Solo chi sa esplorarsi nel profondo, andando così a conoscere ogni millimetro del proprio corpo e ascoltando il desiderio che lo pervade, sa infatti come muoversi. Letteralmente!

Se ancora non conoscete le regole con cui assicurarsi che l'orgasmo femminile arrivi velocemente e intensamente, ecco la guida definitiva.

Come migliorare l'orgasmo femminile (in 11 passi)

Per migliorare l'orgasmo femminile innanzitutto è necessario imparare a respirare profondamente

Inspirare ed espirare lentamente, in maniera profonda, è un’azione che sappiamo fare tutti e che dovremmo sempre concederci in quei momenti lì.

I muscoli del pavimento pelvico si rilassano quando si inspira e si contraggono quando si espira, aumentando l'energia e il desiderio sessuale.

La respirazione è fondamentale per raggiungere l'orgasmo femminile anche perché provoca gemiti del tutto simili all’inizio del piacere.

E pare che simulare l’orgasmo, mimarlo e fingerlo (ebbene sì) sia un trucchetto estremamente valido perché questo faccia davvero capolino.

Il consiglio in più? Cambiate improvvisamente il ritmo del respiro, passando dal corto al lungo e viceversa senza dare preavviso al vostro corpo. Proverete un’estasi davvero inebriante.

Baci e morsi dappertutto

Sembra una cosa romantica ma non lo è affatto.

Il bacio che veicola il piacere della donna è quello ultra passionale, voluttuoso ed energico.

Ricordate i cosiddetti “succhiotti” che ci martoriavano il collo nell’adolescenza? Tipo. Senza per forza lasciare antiestetici lividi, basta che i baci siano strong e vengano dati con una bella dose di sensualità.

Per chi lo gradisce, poi, si può anche virare delicatamente sul morso: mordicchiare la pelle, puntando soprattutto sulle zone erogene quali collo, spalle, orecchie, seno e chiaramente anche lì sotto quando si arriva al dunque, è una garanzia di amplificazione della libido femminile.

Pure la lingua riveste un ruolo principale in questo gioco della seduzione quindi è bene che scorra in libertà su tutto il corpo di lei.

Il Monte di Venere, da accarezzare sempre

Se si chiama con un nome così poetico come Monte di Venere, un motivo ci sarà. È per spingere chiunque ad accarezzarlo, coccolarlo e titillarlo quanto basta.

Anatomicamente parlando, si tratta della prominenza di adipe che si trova nella parte anteriore del sesso femminile, sopra l'osso pubico. Qui la pelle ha moltissimi nervi, motivo per cui questa si rivela una zona erogena potentissima. In più è il monte nella cui valle succede poi di tutto e di più, quindi bisogna scalarlo assolutamente.

Il perineo, alleato del piacere

Un punto chiave del piacere femminile - ancor più del punto G - è il perineo. È quel muscolo che circonda la vagina, l'uretra e l'ano la cui funzione è aiutarci a prevenire la minzione. Più tonico è, più permetterà di trattenere la pipì ma anche di stringere il pene durante il rapporto, regalando sensazioni molto più intense (sia a lei sia a lui, che sentirà una morsa più stretta e vigorosa).

Quindi gli esercizi di contrazione e rilassamento muscolare che rafforzano il perineo, rendendolo più forte ed efficiente, non si consigliano solo a chi ha problemi di incontinenza ma anche a chi è alla ricerca di un sesso da urlo.

Ci sono i famosi esercizi di Kegel che danno una bella rinforzatina. Oppure potete farvi aiutare dai sex toys: i vibratori fanno contrarre involontariamente il perineo quindi si rivelano degli ottimi personal trainer di ginnastica sessuale.

Fate una pausa al momento giusto

Fermarsi a volte può essere la risposta. Anche se sembra incoerente, spesso le cose vanno proprio così.

Provate a interrompete ogni stimolo poco prima dell’orgasmo e aspettate alcuni secondi, anche un minuto.

Dopo massimo 60 secondi riprendete da dove eravate rimasti e appena sarete lì lì per esplodere ancora di piacere... ripetete questa “tortura”, fino a quando non sarà insopportabile.

Così facendo, l’orgasmo che otterrete sarà ancora più intenso e ardente, quindi ne sarà valsa la pena.

Continuate a muovervi

A tante donne capita di immobilizzarsi quando stanno per raggiungere l’apice dell’oh, sì! Si bloccano di colpo, tendendo e contraendo tutti i muscoli del corpo.

Se volete migliorare la qualità e la quantità del "sexy gaudio", non fatelo.

Al contrario, muovetevi il più possibile perché così facendo la stimolazione sarà ben più intensa.

Da prediligere sono i movimenti oscillanti del bacino e del busto, in avanti e indietro.

L’unico escamotage aumenta-piacere che prevede l’immobilizzazione è quello di cui sopra, ossia fermarsi per un attimo contraendo i muscoli dopodiché rilassarli e continuare.

Stimolate l’olfatto

Se si chiama “sensualità” vuol dire che fa scendere in campo tutti e cinque i sensi, no? Uno tra i più potenti per l’appagamento tra le lenzuola è l’olfatto.

Annusate il partner senza inibizioni, esplorando olfattivamente il suo corpo in lungo e in largo invitatelo a fare lo stesso con voi.

Affinate le narici notando anche i vostri stessi odori, vi renderete conto che quando siete eccitate secernete un bouquet di ferormoni davvero intenso.

Tutto questo esalterà l’ebollizione del sangue della coppia. Ci sono poi alcuni profumi afrodisiaci come l'olio essenziale di ylang-ylang (che rilassa e prepara al piacere) e il legno del sandalo (che scatena un’euforia pazzesca). Diffondete queste essenze nelle stanze calde e avrete degli alleati in più.

La doppia stimolazione, per un doppio piacere

Vi siete mai accorte che alcune posizioni provocano un piacere maggiore? È perché vengono stimolate sia la vagina sia il clitoride, contemporaneamente.

Se la posizione del missionario e quella in piedi danno una sferzata di wow notevole, la cosiddetta pecorina invece non stimola il clitoride perché non provoca contatto tra questo e il pene.

Quindi chiedete a lui di adottare posizioni più stimolanti per voi oppure… consigliategli di usare le mani per una doppia stimolazione in caso non avvenga già con i movimenti pelvici.

Depilazione totale, oh sì!

Se volete fare impazzire voi e il vostro lui chiamate subito l’estetista.

La depilazione totale del pube è un modo infallibile per ingigantire il divertimento sessuale, a partire dal vostro.

La pelle nuda, senza peli, è più sensibile al tatto. Ergo le carezze, i baci e la penetrazione saranno molto ma molto ma molto più piacevoli.

In più vi sentirete incredibilmente sexy e disinvolte, il che giocherà a favore di tutti.

Un bagno caldo

Oltre a essere molto sensuale, un bel bagno caldo rilassa i muscoli (vaginali compresi) e vi rende più favorevoli all’atto della penetrazione. Sia mentalmente sia fisicamente.

Aumentare il calore corporeo aiuta a fare allentare le contrazioni, rendendo più facile l’intimità.

Se non avete il tempo di concedervi un bagno, optate per un guanto caldo e bagnato da appoggiare sulla vagina.

Anche la borsa dell’acqua calda potrebbe andare bene sulla carta, ma sa un po’ di influenza o di dolori mestruali, quindi effettivamente è poco sexy.

Usate i sex toys

Dulcis in fundo, i sex toys. Vibratori e affini sono da accogliere a braccia aperte, sia in solitaria durante la masturbazione sia a letto con lui.

Nel secondo caso, non è risulterà affatto un terzo incomodo, anzi: darà piacere a entrambi e aggiungerà una componente giocosa al rapporto.

Il loro essere “toys”, infatti, rievoca immediatamente la dimensione ludica, quella che mai dovrebbe essere tralasciata a letto.

Se li usate quando siete sole, invece, si rivelano strategici per una dose di auto-piacere, per una stimolazione aggiuntiva e anche per rafforzare il pavimento pelvico e il perineo, due alleati (se ben tonici) dell’orgasmo con la O maiuscola. Anzi: con la OHHH!