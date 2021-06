Che siate dalla parte del manico (e abbiate lasciato) o meno: dieci cose da non fare con gli ex sui social se si è freschi di rottura

Vi siete lasciati perché la relazione si era esaurita ma vi volete ancora molto bene? O, al contrario, sperate di farlo tornare sui suoi passi facendolo ingelosire o facendogli rimpiangere voi e i momenti trascorsi insieme? Qualunque sia la situazione, ci sono alcune cose da non fare con gli ex sui social.

Per rispetto reciproco e per mantenere un buon rapporto, infatti, dovrete - entrambi - sottostare ad alcune regole che permetteranno un quieto vivere sulla stessa piattaforma.

** 5 domande da farsi prima di decidere se tornare con un ex **

Che detta in breve significa non sbattervi in faccia a vicenda l'eventuale nuova vita affettiva o un surplus di emozioni.

Insomma, ecco delle buone regole da adottare per non distruggervi il cuore a vicenda - e salvaguardarvi dal pubblicare cose di cui finireste per pentirvi.

8 cose da non fare con gli ex sui social (se si è freschi di rottura)

Non bloccatelo/a

A meno che non abbiate ottimi motivi per taglialo/a fuori da ogni aspetto della vostra vita, lasciate perdere i filtri della privacy, grazie a cui si può rendere un contenuto visibile a tutti, tranne che al tuo ex.

Non per altro, ma per scoprire cosa fate gli basterebbe visualizzare il vostro profilo dal telefono di un amico. Quello che non volete sia pubblico a lui non dovete per forza condividerle con il mondo: raccontatelo alle amiche.

**Tornare con l'ex fa male alla salute (lo dice la scienza)**

Ignorate i commenti degli amici che ancora non lo sanno

Le persone riescono a fare i commenti più inopportuni nei momenti peggiori e non si limitano a farli a voce - e così spesso decidono che un feed social è la sede giusta per mandare saluti a voi e al vostro (ex) fidanzato, taggando lui nel commento.

Non cancellate, non fate nulla, respirate, ignorate e poi segnalategli la cosa, come se niente fosse, quando lo incontrerete per strada.

Niente contenuti provocatori

I social non devono servire per far sapere al vostro ex che cosa pensate di lui e della vostra relazione, né per mandargli messaggi più o meno in codice: per questo scopo potete sempre utilizzare delle chat dirette (o legarvi le mani e lasciar perdere proprio, che spesso è la scelta migliore).

Quindi, niente gif dove esplodono cose o canzoni di Sufjan Stevens che maledice la sua ex, intesi?

**Ecco quando tornare con un ex è una buona idea (se no lasciate perdere)**

Evitate di esagerare con i like

D'accordo, gli volete bene e vi piacciono le sue foto o gli articoli che condivide ma, se è lui il mollato, la vostra tempesta di like non lo aiuterà.

Ogni like sarà una piccola e fragile speranza a cui rimanere attaccato e voi non volete che lui rimanga appeso a un ramo. (VERO?).

Motivazione diversa, ma stessa regola se i lasciati siete voi: se siete tentati di farlo, quando state per cliccare mi piace ricordatevi che voi non gli siete piaciute abbastanza.

Le abitudini sono difficili da cancellare, ma in questi casi un po' di freddezza aiuta.

Non fatevi taggare in foto imbarazzanti

Spiegate ad amici e amiche che preferireste tenere privati video o foto di voi che ubriache lanciate il reggiseno sul palco della vostra band preferita o di voi che flirtate anche con i sassi.

Qualunque cosa pensiate possa farvi ottenere, non funzionerà.

Non postate le vostre canzoni

Se quella era la vostra canzone non potete riciclarla per dedicarla a vostro cugino o per postarla taggando le amiche.

Non si riciclano le canzoni, anche se vi siete lasciati, il mondo ne ha prodotte miliardi, potete sempre trovarne un altra da dedicare al primo giorno di primavera. Non ci sono davvero scuse.

Non ripostate i ricordi

Maledizione ai ricordi e ai social che ci impediscono di dimenticare le cose.

Magari lui/lei in quella foto nemmeno c'è, ma se il ricordo è condiviso le vecchie foto non hanno bisogno di riprendere vita - lasciatele nel passato.

E se state frequentando un nuovo ragazzo...

... Perlomeno nel primo periodo evitate dichiarazioni pubbliche di amore e anche di farvi taggare in foto del tramonto scattato dalla finestra di casa vostra.

Avrete tutta la vita per condividere gli affari vostri sui social, un periodo di detox non può che farvi bene.