Pensate di essere intrappolati in un amore tossico? Ci sono chiari segnali da tenere d'occhio per individuare una relazione disfunzionale: eccoli

Se vi state chiedendo se il vostro amore funziona o meno significa che siete a un punto di svolta della coppia.

Quando ci sono problemi che sembrano non trovare soluzioni allora è anche il momento più fertile per fare qualcosa. In un modo o nell'altro.

Ma come capire se si tratta di un amore tossico o meno?

La tossicità o meno di una relazione la si misura con il dolorimetro. In altre parole, quanto vi fanno soffrire le dinamiche che vivete all’interno della coppia?

Ci potrebbero essere anche momenti di felicità, ma da soli non bastano. Perché un amore sia sano ci si deve sentire al sicuro.

Vi spieghiamo quali sono i segnali per riconoscere un partner disfunzionale.

3 segnali per riconoscere un amore tossico

Dovete capire se il vostro rapporto è paritario

Il primo segnale per capire se la vostra relazione è sana o disfunzionale riguarda il valore che vi date.

Sentire di valere quanto il partner? E il partner sente di valere quando voi?

In altre parole, vi sentite alla pari?

Un rapporto di parità potrà avere la solidità necessaria per affrontare anche i momenti difficili della coppia.

Altrimenti sarà una relazione sbilanciata e spesso questo è un sintomo disfunzionale.

La comunicazione deve essere trasparente

Le bugie, le omissioni, i finti buonismi, la rabbia trattenuta.

Tutto questo nuoce alla coppia perché cancella il principio fondamentale che dovrebbe essere la base di ogni relazione: l’autenticità.

Quando i partner si sentono liberi di essere se stessi, di esprimere i propri sentimenti e pensieri, di avere un confronto attivo senza timore, allora quella relazione sta funzionando.

Altrimenti dovremmo capire cosa ci spinge a nascondere quella parte di noi.

Ci deve essere libertà

In una relazione che funziona non ci deve essere controllo o manipolazione da parte di uno dei due partner.

In altre parole ci si deve sentire liberi, in grado di coltivare la parte individuale oltre che la condivisione di coppia.

Se manca la libertà, se c'è oppressione o gelosia eccessiva allora quel rapporto, sul lungo termine, non vi farà bene.

