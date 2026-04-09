Dal 2017 al 2024 milioni di abbonati Netflix in hanno pagato rincari considerati ora illegittimi. Ma chi può chiedere il rimborso e come muoversi davvero dopo la sentenza del tribunale?

Vi siete abituate a vedere l’abbonamento salire di qualche euro ogni tanto, un po’ come il cappuccino al bar. Solo che adesso un giudice vi sta dicendo: quei rincari, in parte, non dovevate pagarli. Tradotto: chi ha avuto un account Netflix negli ultimi anni potrebbe avere diritto a un rimborso fino a circa 500 euro.

Non è una leggenda metropolitana raccontata in chat di famiglia. È scritto in una sentenza del Tribunale civile di Roma, la n. 4993/2026, che ha dichiarato illegittimi gli aumenti decisi da Netflix in Italia tra il 2017 e l’inizio del 2024. Vediamo, con calma e senza legalese, se rientrate nella platea dei rimborsi e come muovervi.

Cosa ha deciso il Tribunale di Roma sugli aumenti Netflix

Il cuore della decisione è semplice: non si contestano gli aumenti in sé, ma il modo in cui sono stati introdotti. Nei contratti italiani mancava una clausola chiara che spiegasse perché e come l’azienda potesse alzare i prezzi. Per il giudice questo viola il Codice del Consumo, perché lascia gli utenti in una sorta di “buio tariffario”.

Nel mirino finiscono vari ritocchi di prezzo applicati dal 2017 all’inizio del 2024, in particolare quelli del 2017, 2019, 2021 e di novembre 2024, su abbonamenti sottoscritti prima di gennaio 2024. Risultato: le clausole che permettevano questi aumenti sono considerate vessatorie e quindi nulle, e le somme pagate in più diventano potenzialmente recuperabili.

La sentenza è immediatamente esecutiva. Netflix ha già annunciato che farà ricorso, ma nel frattempo il diritto al rimborso c’è. E il Tribunale ha chiesto alla piattaforma non solo di restituire quanto indebitamente incassato, ma anche di adeguare verso il basso le tariffe attuali.

Rimborso Netflix: a chi spetta davvero

La platea è molto ampia, ma non coincide con “tutti quelli che hanno Netflix”. In sintesi, potete avere diritto al rimborso se:

- avete un abbonamento attivo oggi, ma lo avete sottoscritto prima di gennaio 2024, e nel frattempo avete subito almeno uno dei rincari contestati;

- siete ex abbonate che hanno avuto Netflix tra il 2017 e l’inizio del 2024, anche se ora avete disdetto.

Non siete automaticamente incluse se vi siete iscritte solo dopo gennaio 2024 sotto nuove condizioni contrattuali, oppure se avete avuto solo la prova gratuita senza un vero periodo di abbonamento pagato nei mesi dei rincari.

Per capirlo in trenta secondi, potete farvi queste tre domande:

Ho avuto un abbonamento Netflix pagato tra il 2017 e l’inizio del 2024?

Ricordo che il prezzo, a un certo punto, è salito rispetto a quello iniziale?

Il primo contratto è stato sottoscritto prima di gennaio 2024?

Se rispondete sì almeno alle prime due, vale la pena andare a controllare i dettagli.

Quanto potete ottenere: da due euro al mese a circa 500 euro

Gli importi non sono uguali per tutte: dipendono dal piano, dalla durata dell’abbonamento e da quanti aumenti avete “incassato”. Le stime più citate parlano di:

- piano Premium: fino a circa 500 euro per chi è rimasta abbonata senza interruzioni dal 2017 a oggi, perché i rincari illegittimi valgono in media circa 8 euro al mese;

- piano Standard: circa 250 euro nelle stesse condizioni, con un aumento medio di 4 euro al mese;

- piano Base: circa due euro di rimborso per ogni mese in cui è stato applicato l’aumento contestato del 2024.

La logica è questa: si calcola la differenza tra la tariffa “originaria” e quella effettivamente pagata dopo i rincari, moltiplicata per i mesi in cui avete continuato a pagare. Se, per esempio, avevate un piano Standard che da 9,99 è salito a 13,99 euro e avete tenuto l’abbonamento per dodici mesi in più a quel prezzo, il rimborso teorico è 4 euro per dodici mesi, quindi 48 euro.

Come chiedere il rimborso Netflix, passo per passo

Prima regola: niente panico, ma neanche pigrizia. Il rimborso non è automatico, quindi dovete attivarvi.

Step uno: recuperare le prove dei pagamenti

Aprite l’account Netflix e scaricate lo storico dei pagamenti. Incrociatelo con:

- le fatture o ricevute arrivate via email;

- gli estratti conto della carta o del conto corrente con cui avete pagato.

Anche se non trovate tutto al centesimo, iniziate a ricostruire i periodi e i piani utilizzati.

Step due: verificare se rientrate nella sentenza

Segnate la data di inizio abbonamento, i cambi di piano (Base, Standard, Premium) e le variazioni di prezzo subite tra il 2017 e l’inizio del 2024. Se l’abbonamento è arrivato dopo gennaio 2024, siete fuori dal perimetro.

Step tre: scegliere il canale

Avete tre strade principali:

- Richiesta diretta a Netflix Italia, via PEC oppure raccomandata A/R all’indirizzo: Via Boncompagni 8-10, 00187 Roma. Nella lettera indicate i vostri dati, l’email dell’account, il periodo di abbonamento, fate riferimento alla sentenza n. 4993/2026 e chiedete la restituzione delle somme pagate in eccesso, allegando la documentazione disponibile.

- Adesione all’azione collettiva del Movimento Consumatori, tramite modulo online. "Al momento abbiamo già ricevuto 110 mila adesioni," Corrado Pinna says. "Crediamo che questo numero possa crescere." La class action è utile se gli importi sono significativi o se non avete voglia di gestire tutto da sole.

- Assistenza di un legale o di un’altra associazione dei consumatori, soprattutto per casi complicati (abbonamenti a intermittenza, pagamenti tramite operatori telefonici, documenti mancanti).

Cosa aspettarsi ora (e a cosa stare attente)

Il Tribunale ha indicato che Netflix dovrebbe contattare tutte le persone interessate, attive ed ex clienti, spiegando quanto spetta e come riceverlo, oltre ad adeguare le tariffe: alcune ricostruzioni parlano di un possibile ritorno a circa 11,99 euro per il Premium e 9,99 per lo Standard. Ma i tempi sono tutt’altro che brevi: tra eventuale ricorso e negoziazioni, difficilmente si parlerà di meno di un anno.

Nel frattempo, continuate a pagare l’abbonamento se volete usare il servizio: sospendere unilateralmente i pagamenti non è una “protesta”, è un inadempimento contrattuale. Attenzione anche alle truffe: se arrivano email o sms che promettono 500 euro di rimborso chiedendo di cliccare su un link sospetto, respirate e controllate che provengano da canali ufficiali di Netflix o da associazioni di consumatori riconosciute.

Un’ultima nota: questa sentenza riguarda solo Netflix, non Prime Video, Disney+ o altre piattaforme. Per loro, al momento, nessun rimborso automatico all’orizzonte. Voi, intanto, potete aprire l’account, fare due conti e decidere se aspettare che sia Netflix a bussare alla vostra porta o presentarvi voi per prime.