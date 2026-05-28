Se ascoltate sempre la stessa canzone in loop su Spotify, scoprite cosa racconta di voi questo fatto secondo la psicologia

Se il vostro smartphone vi segnala che avete ascoltato quella canzone centinaia di volte, potete smettere di sentirvi “strane”. Uno studio pubblicato su Psychology of Music che ha coinvolto oltre 200 persone ha trovato che la canzone preferita viene ascoltata in media più di 300 volte. L’86% degli intervistati ha infatti dichiarato di ascoltare la propria canzone preferita ogni giorno o più volte alla settimana.

Quindi no, non siete un caso clinico perché mettete la stessa traccia in loop mentre lavorate, guidate o vi struccate la sera. La psicologia della musica ci dice però che questo rituale racconta parecchio su come funziona il vostro cervello e su cosa state vivendo emotivamente.

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Il motivo preciso per cui ascoltate sempre la stessa canzone in loop

Quando premete replay, il vostro sistema di ricompensa si attiva. Ascoltare un brano che amate fa rilasciare dopamina, il neurotrasmettitore del piacere. Studi della McGill University mostrano che il picco di dopamina arriva soprattutto nell’anticipazione del ritornello o del passaggio che adorate.

C’è poi l’effetto mere exposure: la psicologia cognitiva ha dimostrato che tendiamo a preferire ciò che conosciamo bene. Più una canzone diventa familiare, più il cervello la percepisce come sicura e rassicurante. Quel ritornello prevedibile è una piccola zona comfort sonora, perfetta quando tutto il resto sembra fuori controllo.

Cosa rivela il brano in loop sul vostro stato emotivo

Il tipo di brano che scegliete dice molto del vostro mood. Se siete in loop su una ballad strappacuore, probabilmente state elaborando una perdita, una rottura, un cambiamento. Lasciarsi attraversare dalla tristezza con una colonna sonora ad hoc è un modo di autoregolare le emozioni.

Se invece ripetete all’infinito un pezzo super energico, lo usate come dose di adrenalina per affrontare giornate impegnative. Qui il messaggio è: ho bisogno di sentirimi potente, presente, “on fire”.

C’è poi il loop nostalgico: la canzone del liceo o dell’estate in cui vi siete sentite invincibili. In questo caso entra in gioco l’ippocampo, l’area del cervello che gestisce i ricordi autobiografici: ogni replay è un viaggio lampo in una versione passata di voi.

Infine, il loop ansiolitico: un brano neutro, magari minimal, che serve soprattutto a zittire il rumore mentale. In chi tende all’ansia, questa ripetizione può funzionare come coperta sonora che dà l’illusione di controllo.

Cosa succede nel cervello quando una canzone diventa “ossessione felice”

Oltre al sistema di ricompensa, la vostra canzone preferita attiva la Default Mode Network, la rete di aree cerebrali che entra in gioco quando la mente vaga, fantastica, ripensa a sé. È lo stato in cui spesso nascono intuizioni e idee creative.

Uno studio della Wake Forest University ha mostrato che le canzoni amate aumentano la connettività tra diverse regioni del cervello, incluso il precuneus, coinvolto in memoria episodica e auto-riflessione. Tradotto: mentre siete in loop, non state solo “sprecando tempo”, state letteralmente riorganizzando pezzi della vostra storia interna.

Da distinguere il loop consapevole dal tarlo musicale (earworm): quando un frammento vi gira in testa senza che lo vogliate. Nel primo caso scegliete voi di premere play e usate il brano come strumento; nel secondo è il cervello che ripete un pattern sonoro per fissarlo in memoria o scaricare tensione.

I benefici nascosti di ascoltare una canzone in loop

Se gestito bene, il loop è un alleato. La ripetizione crea uno sfondo stabile che riduce le distrazioni e facilita il focus su compiti monotoni. Per questo molte persone lavorano meglio ascoltando sempre gli stessi pochi brani.

Alcuni studi su psicologia della musica indicano che l’ascolto ripetitivo può favorire lo stato di flow: quel momento in cui perdete la cognizione del tempo, siete concentrate ma rilassate, e tutto fila. Il testo della canzone può diventare una sorta di mantra personale, che vi ricorda chi siete e cosa volete tenere al centro.

Nei periodi difficili, ripetere un brano preciso ogni giorno alla stessa ora può funzionare come micro-rituale di cura: cinque minuti in cui vi date il permesso di sentire come state davvero.