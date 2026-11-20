Quando riaccendete il vostro cartone anni Novanta preferito non è solo un momento nostalgia: secondo gli esperti, quei film dell'infanzia sono una piccola pratica di benessere emotivo.

Nel Rapporto Italia 2026, l'istituto di ricerca Eurispes segnala che oltre il 55% degli italiani vorrebbe che «tutto fosse come una volta». Una nostalgia diffusa che non rimane solo nei discorsi al bar. Si vede anche sul divano: piattaforme piene di classici Disney, film di Natale anni Novanta, cartoni giapponesi che molti di noi conoscono a memoria. E li continuiamo a rivedere proprio quando la realtà ci pesa di più.

Per gli psicologi questo non è un capriccio da adulti nostalgici, ma un comportamento studiato e persino battezzato: «reconsumo volontario». Significa scegliere consapevolmente di rivedere un contenuto già noto per ottenere un effetto emotivo preciso. Nel caso dei film dell'infanzia, quel preciso effetto è sentirsi al sicuro e interi, come se qualcuno rimettesse ordine tra il passato e il presente.

Il motivo preciso secondo gli esperti: una base sicura emotiva

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute mentale implica anche la capacità di gestire lo stress quotidiano e di sentirsi in continuità con se stessi. Riguardare i film dell'infanzia aiuta proprio in questo: offre una «base sicura» emotiva. Sappiamo esattamente cosa succederà, come finirà, quali scene ci faranno commuovere o ridere. In un periodo di incertezza, avere almeno un pezzo di mondo prevedibile fa respirare il sistema nervoso.

Una rassegna pubblicata nel 2025 sulla rivista Social and Personality Psychology Compass ha mostrato che la scelta di rivedere un film nasce spesso dal bisogno di regolare le emozioni. Più che dal desiderio di intrattenimento puro. Nei titoli dell'infanzia questo effetto è amplificato: non gratificano solo perché sono familiari, ma perché contengono pezzi importanti della nostra storia personale, dalla coperta sul divano alla voce di chi guardava con noi.

Meno sforzo, più conforto: cosa fa la familiarità al cervello

Guardare un film nuovo richiede al cervello di seguire la trama, memorizzare personaggi, decodificare segnali. Con un film che conoscete da sempre, il carico cognitivo crolla. Uno studio sperimentale pubblicato nel 2012 ha osservato che, dopo compiti mentali impegnativi, molte persone scelgono più facilmente repliche di programmi amati: è un modo per ricaricare le energie. Le neuroscienze aggiungono un dettaglio interessante: già l'attesa della scena preferita attiva i circuiti della ricompensa dopaminergica.

Una revisione neuroscientifica del 2016 ha spiegato che il piacere non arriva solo quando vediamo la scena, ma anche mentre la immaginiamo e la aspettiamo: il cervello «vuole» quel momento prima ancora di viverlo. Un'ampia meta-analisi del 2017 sull'effetto di mera esposizione, basata su più di 80 studi, mostra inoltre che, fino a una certa soglia, più uno stimolo è familiare più tende a piacerci. Il comfort movie dell'infanzia incarna perfettamente questo meccanismo.

Nostalgia buona e memoria autobiografica: rivedere anche se il finale lo sapete già

Le ricerche sulla nostalgia condotte da psicologi sociali dell'Università di Southampton mostrano che ricordare con affetto il passato può aumentare umore, autostima e senso di appartenenza. Non è malinconia fine a se stessa, ma un modo per dare significato alla propria storia. I film dell'infanzia funzionano da archivio perfetto: ogni visione successiva aggiunge uno strato di memoria, dall'odore della casa dei genitori alla prima volta che li avete rivisti da adulti, magari con amici o partner.

Non stupisce quindi che, sempre secondo il Rapporto Italia 2026, il 54% della Gen Z e il 53% dei Millennials preferirebbero essere nati all'epoca dei propri genitori. In un clima così, tornare ai film dell'infanzia diventa quasi naturale. C'è poi un altro elemento: le cosiddette relazioni parasociali. Alcuni studi recenti mostrano che sentirsi legati a personaggi ricorrenti può ridurre la solitudine. Quei protagonisti visti cento volte finiscono per somigliare a vecchi amici affidabili.

Trasformare il rewatch in un piccolo rito di benessere

Usato bene, riguardare i film dell'infanzia può diventare un piccolo strumento di auto-cura. Gli studiosi parlano di «efficienza emotiva»: invece di rischiare un titolo nuovo che potrebbe deludervi, scegliete qualcosa di cui conoscete già l'effetto. Potete farne un rito fisso dopo le giornate più stressanti, o un appuntamento intergenerazionale, guardando quel cartone con figli, nipoti, amici. Il film è lo stesso, ma ogni volta la conversazione intorno cambia e si arricchisce.

Naturalmente, se vi rifugiate solo lì e il presente rimane sempre in sospeso, la nostalgia smette di essere alleata e diventa gabbia. Molti psicologi invitano a usare i comfort movie come pausa, non come sostituto della vita reale. Una buona regola pratica può essere chiedersi, dopo i titoli di coda: questo film mi ha dato energia per tornare alle mie relazioni e ai miei progetti, oppure sto solo scappando da tutto il resto?

Un'ultima osservazione editoriale: prima della pubblicazione verificherei le percentuali attribuite a Eurispes e i riferimenti agli studi del 2025, 2017 e 2016, perché nel testo non sono presenti le citazioni bibliografiche complete. Inoltre, eviterei nel titolo espressioni come «gli psicologi svelano il motivo nascosto»: il contenuto descrive meccanismi psicologici generali, non una rivelazione individuale su chi guarda questi film.