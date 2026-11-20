Incontri, esibizioni live, musica ed esperienze a tu per tu con i nostri personaggi preferiti: il 14 e 15 novembre a Villa Necchi Campiglio, a Milano, la seconda edizione di Grazialand è stato un successo. Ecco il nostro racconto per parole e immagini dell’evento

Spettacolo, design, social e cucina. Per il secondo anno Grazialand ha trasformato il mondo di Grazia in un luogo esperienziale dove musica, creatività, moda, talento e bellezza hanno trovato una casa comune a Villa Necchi Campiglio.

Nella splendida dimora storica progettata negli anni Trenta dal celebre architetto Piero Portaluppi, parte del FAI, nel cuore di Milano il 14 e 15 novembre abbiamo assistito a due giorni intensi di idee, incontri e visioni sul futuro. È stato un grande successo in termini di presenze – oltre nove mila partecipanti e 50 tra speaker e talent – e di contenuti: in un percorso fluido sul palco e nelle room dedicate al food, al beauty e allo stile si sono alternati tanti ospiti, ciascuno con un tema ispirazionale, oltre esibizioni live che hanno raccontato l’universo di Grazia nelle sue sfumature più contemporanee.

14 NOVEMBRE: Il debutto emozionante

Ad aprire la prima giornata è stata la cantautrice Sarah Toscano, protagonista di un’intervista e di una performance live. Fu proprio l’artista di Vigevano a chiudere la prima edizione di Grazialand. E quest’anno con il suo talento ha conquistato il palco della seconda edizione.

Durante il talk sul Main Stage con il giornalista Giovanni Ferrari ha parlato delle due tournée e del suo debutto come attrice con “Non abbiam bisogno di parole”. Ma anche della nuova musica a cui ha lavorato, di cui il singolo “Affinché nessuno ci cancelli” è solo un primo assaggio.

A seguire, spazio allo chef stellato Andrea Berton, direttore ospite del nuovo numero di Grazia Food, che con la collega Caterina Vosti si è confrontato su un tema molto caro agli appassionati di cucina: come fare per portare le ricette dei grandi chef sulla propria tavola di casa?

Ancora musica, cinema, ma più in generale arte e di talento a tutto tondo sul palco di Grazialand con l’allegro talk che ha visto protagonista Margherita Vicario. La cantautrice, attrice e regista (vincitrice di 3 David di Donatello per il suo primo film “Gloria!”) ha parlato, tra le altre cose, del suo nuovo disco “Un Tripudio di Pelle e di Baci” un mix di brani personali ma allo stesso tempo pieni di collettività.

In un talk intenso con Cristina Manetti -assessora alla Cultura, Università, Parità di genere e Diritto alla felicità della Regione Toscana- e con l’inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezzaz, intervistate dalla direttrice di Grazia Silvia Grilli, si è parlato i diritti delle donne. «Le politiche sono importanti, ma serve una vera e propria rivoluzione culturale per abbattere i pregiudizi e gli stereotipi di genere», ha detto Cristina Manetti, anche ideatrice del festival “La Toscana delle donne”, che per la quinta edizione ha scelto il titolo STRANIERE: «E’ un progetto che dà spazio alle donne, perché c’è ancora molto da fare in termini di affermazione dei diritti». Ad animare il confronto sui diritti e sul superamento delle barriere culturali, sempre dal palco di Grazialand Rajae Bezzaz ha aggiunto: «Liberiamo le donne dalla violenza di genere: ci ho messo 25 anni prima di poter votare in Italia; pur sentendomi da sempre una cittadina di questo paese, solo dopo aver votato per la prima volta mi sono sentita davvero riconosciuta e integrata».

Nel corso della giornata di Grazialand, tra gli altri protagonisti sul Main stage hanno spiccato anche il creator Mattia Stanga, il giudice di Cortesie per gli ospiti Tommaso Zorzi, la coppia Benedetta Parodi-Fabio Caressa, l’attrice e regista Greta Scarano, la creator Ludovica Pagani.

Un dialogo tra visione, creatività e nuove prospettive sul futuro del cinema e della moda ha preso vita durante il talk “HOGAN | Made to Move, Born to Rise” alla presenza di Paoli de Luca -regista, sceneggiatrice e artista visiva- e Ottaviano Conzato, General manager di Hogan. Un progetto cinematografico con cui il marchio celebra il suo 40° anniversario: quattro cortometraggi, quattro giovani registi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, quattro decadi e quattro sneaker iconiche. Un racconto che intreccia heritage e innovazione, dando voce a nuovi talenti e a un’idea di movimento che attraversa generazioni.

L’avvocata e attivista Cathy La Torre e l’imprenditrice Mena Marano, in un dialogo moderato da Silvia Grilli, hanno condiviso esperienze, visioni e riflessioni su leadership, diritti, opportunità e disparità di genere.

Con l’architetto Giulio Cappellini e la conduttrice Filippa Lagerbäck si è parlato di “design che fa stare bene”; Martina Colombari ha presentato il suo libro “Il cambiamento sei tu”; mentre la cantautrice Chiara Galiazzo ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, tra i “no” ricevuti e il bisogno di ritrovare una nuova luce. Per chiudere la giornata, Chiara ha cantato davanti al pubblico di Grazialand alcuni suoi brani, tra i quali la sua meravigliosa cover di “Alexander Platz” di Milva.

15 NOVEMBRE: lo spettacolo continua

La seconda giornata di Grazialand è iniziata sulle note del primo singolo da solista della cantautrice California, intitolato “Le porte delle metropolitane”. In un dialogo con il giornalista Giovanni Ferrari l’artista ha poi raccontato cosa ha ispirato questa nuova canzone.

È stata poi la volta dell’imprevedibile, ironica e controcorrente Ditonellapiaga. La cantautrice romana si è raccontata alla direttrice di Grazia, Silvia Grilli, spaziando dal successo ottenuto all’ultimo Sanremo con “Che fastidio!” fino al nuovo progetto, in uscita nei prossimi giorni: l’album “Natale con Ditony”, con TonyPitony. «Un percorso», ha spiegato Ditonellapiaga «sostenuto anche dall’affetto che ricevo dal pubblico, al quale parlo con le mie canzoni».

Ancora di musica e di stile ha parlato Sara Moschini, head of fashion di grazia.it, con lo stylist e creative director Simone Furlan, noto anche con il soprannome Sifu, e Francesca Piovano, stylist e art director. Come si costruisce uno styling che non sovrapponga un’estetica, ma sappia leggere e interpretare quella di chi hai davanti? Quanto contano il dialogo, le contaminazioni e la capacità di trovare, ogni volta, un linguaggio visivo che abbia qualcosa da dire? La risposta unanime? Ogni artista è un mondo a sé. E vestirlo è anche imparare a comprenderlo.

Durante il pomeriggio si è poi parlato di medicina estetica con la chirurga Valentina Finotti e poi di un tema che appassiona sempre più persone: quali sono le destinazioni di tendenza per i viaggi nel 2027?

Sul palco di Grazialand è intervenuta Aida Damjani - Travel Trend Expert di Skyscanner – che ha presentato i nuovi Travel Trend 2027, un report con le mete da esplorare l’anno prossimo, secondo le opinioni di mille viaggiatori italiani. «Tra le destinazioni in trend, l’isola di Sal, a Capo Verde, sarà la prediletta per il detox digitale; Lemno, in Grecia, sarà una tra le più convenienti, insieme a Tallin, in Estonia, a Tangeri, in Marocco, a Firenze…», ha spiegato Damjani. E alla domanda, "che cosa può facilitare l’organizzazione del viaggio", ha risposto con una soluzione: «i nuovi pacchetti proposti dalla piattaforma Skyscanner oltre ai voli più convenienti suggeriscono anche l’albergo e alcune attività da fare in viaggio. Il vantaggio? Si ha tutto a portata di mano in un’unica tab: Skyscanner propone il miglior pacchetto selezionando tra migliaia di offerte quelle più convenienti e in linea con i filtri impostati».

Ancora spazio alla cucina con i racconti di Aurora Cavallo, conosciuta e amata sui social come @cooker.girl. Al centro della sua conversazione con la giornalista Alessia Ercolini la genesi del suo nuovo libro “Tutto il pane che ho” (un manuale per tutti coloro che amano i lievitati) ma anche la creazione di uno spazio tutto suo, Cooker Loft, «dove le persone possano sentirsi a casa», ha detto Cavallo.

E di nuovo la moda al centro, e chi la racconta oggi, ma anche che cosa definisce davvero l’autorevolezza in un panorama in cui sempre più persone possono prendere parola? Con @letizianews, @ginnnnnnnn e @thefashionmender sul palco di Grazialand il focus è stato il binomio moda e social, il cui avvento ha cambiato le regole della conversazione e aperto la strada a nuove voci, linguaggi e prospettive per raccontare questo mondo affascinante, da sempre profondamente chiuso, con confini ben definiti su chi potesse entrarvi e, soprattutto, su chi avesse l’autorevolezza per raccontarlo.

Sul far della sera anche la magia del teatro ha trovato il suo spazio spontaneo e naturale con un ospite d’eccezione a Grazialand. L’attore Silvio Orlando, in scena al Teatro Parenti di Milano con lo spettacolo “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello (fino al 22 novembre), ha raccontato alla direttrice di Grazia come nella commedia convivano grottesco e tragico.

Per il gran finale, sul palco è salita un’altra grande amica di Grazia: Arisa, intervistata dalla direttrice Silvia Grilli e protagonista di una performance dal vivo che ha chiuso in bellezza il secondo Grazialand.

Masterclass, beauty and food room @Grazialand2026

Oltre il Main stage, l’altra anima di Grazialand è andata in scena nel basement di Villa Necchi Campiglio. Per entrambe le giornate la Beauty Room ha proposto esperienze immersive, la Masterclass Room ha dato spazio a incontri speciali e la Food Room ha ospitato installazioni, degustazioni e tante novità.

Grazialand: Masterclass Room

Durante una speciale masterclass abbiamo scoperto come realizzare pacchetti regalo originali e curati nei dettagli e trovato tante ispirazioni su come vestirsi durante le festività. Il Natale, si sa, è il periodo più magico dell’anno, ma anche quello in cui lo stress può prendere il sopravvento! Tra regali da preparare, cene, inviti e outfit da scegliere, arrivare al 25 dicembre senza perdere la calma non è sempre facile. Ed è proprio da qui che nasce “Too Well-Dressed for Holiday Stress”, la campagna natalizia di YOOX, che ci invita a vivere le feste con più leggerezza, ironia e, naturalmente, tanto stile! Perché il segreto è non inseguire il Natale perfetto, ma godersi ogni momento, senza rinunciare al look giusto! E per trovare l’outfit perfetto per ogni occasione delle feste, basta lasciarsi ispirare e scegliere i propri look su YOOX.

All’insegna dello stile, della creatività e della passione per la moda, la masterclass alla scoperta di Cigala's, brand marchigiano che racconta l’eccellenza del denim e del prêt-à-porter attraverso ricerca, qualità e attenzione ai dettagli. Ad accompagnare il pubblico alla scoperta del brand, il suo fondatore, Tarcisio Galavotti, che ne ha raccontandone la storia, l’identità e la filosofia. E poi, spazio allo styling, con i look e gli abbinamenti proposti dalle fashion editor di grazia.it. Un’esperienza di condivisione e creatività, per scoprire come il denim possa trasformarsi e raccontare ogni volta uno stile diverso.

Grazialand: Beauty Room

Un’oasi di bellezza firmata Douglas, dove make-up artist, skin expert e consulenti hanno creato percorsi personalizzati con consulenze su misura e sessioni dedicate.

Al centro della scena, fragranze, trucco, skincare e capelli in collaborazione con i marchi Gisada, milk_shake, Ioma Paris e Morphe.

Grazialand: Food Room

La Food Room ha poi ospitato uno speciale assaggio di prodotti da forno firmati Tre Marie.

E in vista del Natale, Tescoma ha presentato i suoi consigli per una tavola natalizia impeccabile: un albero originale e qualche idea da copiare per portare un po’ di magia anche in cucina. Scopriteli qui e prendete appunti: il Natale si prepara anche così!

Per la seconda edizione di GRAZIALAND si ringraziano i main sponsor:

Acqua Panna e Acqua San Pellegrino, Cigala’s, Douglas, Generali, IBSA, Regione Toscana - La Toscana delle Donne, Silvian Heach, Skyscanner, Tescoma, Tre Marie e Yoox, realtà che contribuiscono alla realizzazione dell'iniziativa e alla costruzione delle diverse attività.

Il progetto si avvale inoltre del supporto tecnico di Calligaris, Luceplan e Nardi. Interior design project: Studio Pisk.