Dopo anni di dominio dei nude, il rossetto viola torna sulle labbra e cambia le regole del make-up invernale. Dalle passerelle alla vita reale, questa tonalità promette più stile di quanto immagini.

Nel giro di un anno, le ricerche online legate al rossetto viola sono cresciute del 115,9%. Un numero che racconta meglio di qualsiasi hashtag come questo colore, a lungo considerato superato o utilizzabile solo a Carnevale, stia tornando improvvisamente desiderabile. Dopo stagioni dominate da balsami trasparenti, nude rosati e gloss effetto labbra naturali, le labbra vogliono tornare a dire qualcosa. E il viola è il modo più deciso per farlo.

Chi ha vissuto i gloriosi anni ’90 ricorda bene il rossetto viola scurissimo, quasi nero, abbinato a matita visibile e incarnato pallido. Poi è arrivata l’era del trucco effetto pelle nuda, che ha relegato le nuance prugna, malva e melanzana nel cassetto dei ricordi, insieme ai cd masterizzati. Oggi però la generazione Z ha riscoperto il trucco come gioco e autodeterminazione, riportando in auge colori considerati difficili. Le passerelle e i social si sono allineati, trasformando il rossetto viola in un segno di stile deciso, ma molto più portabile di quanto sembri.

Perché il rossetto viola, dato per spacciato, è ovunque di nuovo

Il primo motivo è generazionale. Per chi è cresciuta con i nude beige come unica opzione “seria”, il rossetto viola ha sempre avuto un’aura un po’ gotica. Per chi oggi ha vent’anni, invece, è semplicemente un colore freddo come un altro, da modulare a seconda dell’umore. Inoltre le tonalità violacee valorizzano benissimo la stagione fredda: accendono il grigio del cielo, si sposano con cappotti neri e maglioni tricot, danno carattere anche al più basico dei jeans. Risultato: il viola smette di essere travestimento e diventa nuovo classico.

Non è un caso che sulle passerelle autunno-inverno 2026-2027, da Parigi a Milano, le labbra viola abbiano dominato in tutte le versioni: lavanda lattiginoso, prugna lucido, melanzana quasi nero. I truccatori parlano di labbra scenografiche, protagoniste assolute del look, mentre il resto del viso resta essenziale. Un cambio di prospettiva netto dopo anni di mascara e sopracciglia al centro della scena.

Dalle passerelle AI 2026-2027 alla vita reale: come si porta oggi

Se sulle modelle il rossetto viola arriva accompagnato da luci perfette e styling d’effetto, nella vita reale funziona proprio perché si adatta ai contesti. Nelle tonalità lavanda e lilla richiama il trucco grafico degli anni ’60, soprattutto se abbinato a un eyeliner nero sottile e tanta mascara.

Nelle versioni prugna, uva e melanzana ricorda invece i gloriosi anni ’80 e ’90, ma con basi più luminose e sopracciglia curate. Il risultato è un trucco giocoso, ma comunque sofisticato, che piace molto alle più giovani ma convince anche chi, con il viola, ha avuto una relazione complicata.

Rossetto viola: a chi sta bene davvero

La risposta sintetica è: a tutte, se si sceglie la sfumatura giusta. Il viola, infatti, è una famiglia molto ampia, che va dal malva quasi rosato al melanzana intenso. Sulle carnagioni chiare, con sottotono freddo, funzionano bene i lilla, i lavanda e i malva polverosi, che illuminano il viso senza indurirlo.

Chi ha una pelle media o olivastra può osare di più con prugna e uva, soprattutto in finish cremosi o lucidi che mantengono le labbra morbide e piene. Sulle pelli scure, infine, i viola profondi diventano un neutro sofisticato: pensate al prugna scurissimo al posto del solito rosso vino.

Come scegliere la vostra sfumatura di viola

Un modo semplice per non sbagliare è partire dall’intensità. Se siete abituate ai nude, provate prima rossetti balsamo o gloss violacei trasparenti: danno solo un velo di colore freddo e si ritoccano senza specchio. Il passo successivo sono i malva medi, cremosi, che sostituiscono senza traumi il beige rosato del quotidiano. Quando vi sentite pronte per un salto di coraggio, entrano in gioco i prugna pieni e i melanzana opachi, da tamponare con le dita per un effetto sfumato, meno rigido.

Anche la texture conta. I matte di nuova generazione sono sottili e confortevoli, perfetti se amate un colore pieno che non si muove. I rossetti cremosi e satinati sono l’opzione più versatile per l’ufficio e per il giorno. I gloss viola con micro glitter freddi, infine, funzionano benissimo di sera e in foto, perché rendono le labbra più voluminose senza appesantire il resto del viso.

Come abbinare il rossetto viola al resto del trucco

Per lasciare davvero spazio alle labbra, la regola più semplice resta quella dell’equilibrio. Con un rossetto viola intenso funzionano bene una base luminosa ma non lucida e un tocco di blush malva sulle gote.

Sugli occhi, quasi niente: solo mascara e, al massimo, una riga sottile di matita marrone. Se scegliete invece un lavanda delicato o un malva chiaro, potete puntare su uno sfumato occhi nei toni del tortora o del prugna, per un effetto coordinato ma non eccessivo.