Ogni sera ci ripromettiamo di scegliere qualcosa di nuovo in tv e invece finiamo sempre a guardare la stessa serie o quel film che conosciamo praticamente a memoria. Ebbene, dietro a questo gesto, apparentemente banale, si nasconde un meccanismo psicologico tutto da scoprire

Uno studio pubblicato anni fa sul Journal of Consumer Research ha mostrato che rileggere lo stesso libro o rivedere la stessa storia può aumentare il benessere emotivo. Non solo non è "una perdita di tempo", ma è una scelta psicologica molto precisa.

Scena tipica: piattaforma di streaming davanti, centinaia di titoli, trailer che partono da soli. Dopo cinque minuti di scroll avete già mal di testa e finite, di nuovo, sull’episodio di Friends o sul vostro film del cuore. Il punto è proprio questo: perché rivediamo sempre le stesse serie tv e gli stessi film e ci sentiamo subito meglio?

Comfort narrativo: quando sapere già il finale è rassicurante

Gli psicologi parlano di “comfort narrativo”: quella sensazione di sicurezza e relax che arriva da storie che conoscete a memoria. Si regge su tre pilastri molto semplici.

Il primo è la familiarità. Conoscete trama, personaggi, ritmo. Il cervello non deve fare lo sforzo di imparare un nuovo mondo e può andare in modalità risparmio energetico. Diversi studi parlano di “effetto della semplice esposizione”: più uno stimolo ci è familiare, più tendiamo a preferirlo.

Il secondo è la prevedibilità emotiva. Sapete già quando riderete, quando vi commuoverete, quand’è il momento in cui potete alzare gli occhi dal telefono senza perdere niente. Questo crea senso di controllo, soprattutto quando il resto della giornata è stato tutt’altro che controllabile.

Il terzo è la connessione emotiva. Con alcune serie instaurate veri legami affettivi: i personaggi di Una mamma per amica o di The Office diventano quasi “gente di famiglia”. Sono relazioni para-sociali, cioè a senso unico, ma il cervello le vive come compagnia reale.

Meno sforzo mentale, più energie per riprendervi

Dopo una giornata di decisioni, mail, imprevisti, il vostro “serbatoio” di autocontrollo è scarico. La psicologa sociale Jaye L. Derrick, dell’Università di Houston, ha mostrato con uno studio che in queste condizioni le persone scelgono mondi narrativi familiari e che proprio questo rewatch le aiuta a ricostruire le energie mentali.

Guardare una serie nuova richiede attenzione: dovete ricordare i nomi, seguire intrecci, registrarvi un nuovo universo. Con un vecchio episodio di Grey’s Anatomy o il solito film che sapete a memoria potete rilassarvi senza sensazione di “non starci dietro”. È una scelta razionale del cervello: minimo sforzo, massimo effetto calmante.

Per questo molti usano le serie già viste come sottofondo mentre cucinano, sistemano casa o scrollano i social. Non c’è il rischio di perdere qualcosa di importante e dover “tornare indietro”.

Nostalgia, identità e personaggi che tengono compagnia

C’è poi la nostalgia, che non è solo romanticismo. Rivedere una puntata di Dawson’s Creek o un film legato all’università riaccende ricordi, odori, stati d’animo di quel periodo. Diversi studi di psicologia mostrano che questa nostalgia moderata rafforza l’identità: vi ricorda chi eravate, cosa avete vissuto, che quel pezzo di vita è reale e custodito.

Le serie diventano un archivio sentimentale. Ci ritrovate le prime amicizie importanti, le domeniche pomeriggio in famiglia, magari la prima convivenza. Tornare lì non significa rifiutare il presente, ma riappoggiarsi a qualcosa di stabile mentre fuori tutto cambia velocemente.

E poi ci sono loro, i personaggi. Sapete come reagiranno, quali sono le loro fragilità, i loro tic. Le ricerche sulle relazioni para-sociali spiegano che tornare da questi “amici di schermo” riduce la sensazione di solitudine e aumenta il senso di appartenenza, anche se razionalmente sapete che non esistono.

Il paradosso della scelta: troppe opzioni, poca pace

Un altro pezzo del puzzle è meno romantico e molto contemporaneo: lo stress da scelta. Il paradosso della scelta, descritto dallo psicologo Barry Schwartz, dice che più opzioni abbiamo, più cresce l’ansia di sbagliare.

Con i cataloghi infiniti delle piattaforme capita spesso di passare più tempo a cercare che a guardare. Ogni titolo non scelto sembra un’occasione persa. Tornare a una serie o a un film conosciuti interrompe questo circolo vizioso: niente confronti, niente dubbio “e se ce ne fosse uno migliore?”. Premi play e basta. Un atto minuscolo di auto-cura.

Comfort sano o evitamento? I segnali da monitorare

Fin qui, tutto molto normale. Il rewatch diventa un problema solo quando smette di essere una coccola e si trasforma nell’unica strategia possibile.

È un alleato quando lo usate per decomprimere dopo giornate intense, ma riuscite comunque a leggere, uscire, iniziare anche qualcosa di nuovo. Quando decidete consapevolmente: “stasera serata comfort con Sex and the City e tisana”, senza sensi di colpa.

Diventa un campanello d’allarme se lo usate sempre per evitare il resto: rimandate sistematicamente uscite, progetti, telefonate e vi rifugiate per ore nella stessa serie; provate ansia vera di fronte a un titolo nuovo, non solo pigrizia; vi arrabbiate con voi stesse perché vi sentite “bloccate” ma non riuscite a cambiare routine.

In questi casi il problema non è Friends, ovviamente, ma lo stress o il malessere che state provando. Parlarne con uno psicologo può aiutare a capire cosa state cercando in quelle storie e come trovare lo stesso tipo di sicurezza anche fuori dallo schermo.

Usato bene, il rewatch è uno strumento di autoregolazione emotiva: una piccola pausa in un mondo rumoroso, un luogo sicuro a cui tornare, senza smettere di esplorare il nuovo quando sentite di averne le energie.

*** Cosa dice la psicologia di chi non ama farsi fotografare (sì, c'entra in parte anche l'autostima) ***