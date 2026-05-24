Il potato bed, il nuovo trend sonno nato su TikTok, promette relax e notti migliori grazie a un “letto-nido” pieno di cuscini e coperte. Ma gli esperti spiegano cosa può davvero aiutare l’insonnia e cosa invece è solo effetto social.

Potato bed: il trend sonno di TikTok che promette notti perfette (ma è davvero così?)

Il 2026 ci ha regalato un nuovo oggetto del desiderio su TikTok: il potato bed. Un tutorial della creator @secretlifeeee123 ha superato i 16,6 milioni di like, trasformando un semplice lenzuolo con angoli in un nido virale da milioni di visualizzazioni. L’idea di base è semplice: creare un letto che assomiglia a una patata al forno, con il corpo infilato in mezzo a strati morbidi.

Dietro il nome un po’ ridicolo, però, c’è una promessa molto seria: dormire meglio, sentirsi più coccolati, spegnere l’ansia serale. Ma questa montagna di cuscini e coperte è davvero un alleato per il sonno o solo l’ennesimo rito “wellness” da social?

Che cos’è il potato bed e come si prepara

Il potato bed nasce su TikTok tra fine 2025 e inizio 2026, dentro la scia dei trend “comfort first” e del famoso “bed rotting”. In pratica è un letto-nido fai da te che, visto dall’alto, ricorda una patata al forno aperta.

Il procedimento è questo:

1. Si prende un lenzuolo con angoli e lo si gira al contrario, con l’elastico rivolto verso l’alto.

2. Si infilano cuscini e coperte lungo tutto il bordo interno, creando una specie di “muro soffice” che avvolge il materasso.

3. Si copre il centro con una coperta morbida o un piumone.

4. Volendo, si aggiungono altri cuscini o peluche.

Il risultato è un bozzolo imbottito, pensato per farvi sentire contenuti e super coccolati, come in una cuccia gigante per umani.

Perché piace così tanto: l’effetto nido sul cervello

Gli esperti del sonno riconoscono che qualche punto a favore c’è. La sensazione di essere circondati da cuscini e coperte ricorda un abbraccio o l’effetto di una coperta pesante. Questa pressione leggera sul corpo può stimolare il rilascio di ormoni del benessere come endorfine e ossitocina, legati a rilassamento, sicurezza e miglioramento dell’umore.

Diversi studi sul cosiddetto “nesting” mostrano che creare un nido confortevole aiuta il sistema nervoso a calmarsi e può facilitare l’addormentamento. In più, il potato bed è economico: si fa con la biancheria che avete già e diventa perfetto per leggere, guardare serie, fare un pisolino pomeridiano.

C’è anche un aspetto rituale: preparare il nido richiede tempo e attenzione, vi costringe a rallentare, a staccare (almeno per un momento) dal multitasking serale. Questo, di per sé, è già un punto a favore del sonno.

I limiti: quando il comfort diventa controproducente

La parte meno social-friendly arriva quando si parla di passarci tutta la notte. Qui gli esperti sono molto più cauti. Prima di tutto, il supporto spinale: il materasso è studiato per sostenere la colonna in modo uniforme. Se aggiungete molti cuscini ai lati e sotto il corpo, rischiate posizioni innaturali, soprattutto per schiena e collo.

Secondo gli specialisti del sonno, dormire per ore in una postura storta può tradursi in dolori al risveglio e, alla lunga, in disturbi muscolo-scheletrici. Non esattamente il sogno di bellezza che promette TikTok.

Altro problema: la temperatura. Strati su strati di coperte e cuscini riducono il flusso d’aria intorno al corpo. In un clima come quello italiano, con estati torride e camere spesso poco ventilate, questo può portare a surriscaldamento, sudorazione e risvegli notturni. La ricerca sul sonno è chiara: per dormire bene, il corpo ha bisogno di un ambiente fresco e traspirante.

C’è poi il fattore praticità: smontare e rimontare ogni giorno un letto-potata richiede tempo e pazienza. Difficile immaginare che diventi una routine sostenibile a lungo termine.

Chi dovrebbe evitarlo (o usarlo con molta prudenza)

Gli esperti mettono in guardia soprattutto in tre casi:

- bambini molto piccoli: troppi tessuti morbidi aumentano il rischio di soffocamento;

- persone con problemi respiratori, allergie alla polvere o forte sudorazione notturna;

- chi soffre di mal di schiena cronico o disturbi cervicali.

In questi casi, meglio restare su un letto semplice, ben ventilato, con materasso e cuscini scelti con criterio, e limitare il potato bed a brevi momenti di relax, se proprio vi incuriosisce.

Potato bed e igiene del sonno: non è la scorciatoia magica

La tendenza intercetta il nostro desiderio di conforto, ma non sostituisce le basi dell’igiene del sonno. Per dormire davvero meglio, gli studi indicano abitudini molto meno virali e molto più solide:

- orari regolari per andare a letto e svegliarsi;

- limitare gli schermi luminosi almeno un’ora prima di dormire;

- stanza buia, fresca e silenziosa;

- niente pasti pesanti e troppa caffeina la sera;

- attività fisica moderata durante la giornata.

Un potato bed può facilitare il rilassamento, ma non cura l’insonnia né risolve lo stress cronico. E se lo usate per stare ore sullo smartphone proprio dentro il vostro bozzolo, l’effetto sul sonno rischia di essere nullo.

Vi piace l’idea del nido? Alternative più furbe

Se amate la sensazione di essere avvolti, esistono opzioni più equilibrate:

- una coperta pesante scelta con attenzione al peso e ai materiali;

- più strati leggeri in tessuti naturali e traspiranti, da modulare in base alla stagione;

- qualche cuscino in più ai lati del corpo, per dare la sensazione di contenimento senza stravolgere il materasso.

In sintesi, il potato bed può diventare un angolo cocooning del weekend, perfetto per binge-watching e pisolini. Per il vostro miglior sonno, però, continuate a puntare su un buon materasso, una camera fresca e una routine serale che calma la mente, più che sull’ultima trovata virale.