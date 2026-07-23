L’accessorio su cui investire a occhi chiusi quest’estate? La bandana, da portare rigorosamente in testa, proprio come fa Dua Lipa.

Dopo il matrimonio da sogno in Sicilia e il viaggio di nozze in giro per l’Italia, Dua Lipa è tornata ufficialmente a lavoro. In queste settimane è stata avvistata più volte a New York, fuori dagli “Electric Lady Studios” e in giro per le strade della città, e c’è un piccolo dettaglio di stile che non abbiamo potuto fare a meno di notare osservando i suoi ultimi outfit: la bandana.

Accessorio di tendenza dell’estate, la bandana sembra occupare un posto speciale nel cuore della popstar che non se ne separa mai e che l’ha eletta a vero e proprio must-have dei suoi look estivi.

***Dua Lipa avvistata a New York: il look "post viaggio di nozze" (con la borsa cult che vorremmo tutte)***

La cantante ultimamente sembra prediligere i classici modelli a stampa paisley, che ama annodare in testa e sfoggiare in alternativa a altro suo accessorio inseparabile, il cappello da baseball. E in effetti non c’è niente di meglio per dare carattere anche ai look più basic (o per nascondere una piega non proprio perfetta).

In una stagione in cui le ultime tendenze hanno trasformato la bandana in un accessorio multitasking da sfoggiare in mille modi diversi, al collo, intorno alla vita o annodata al manico della borsa, Dua Lipa ha riportato sotto i riflettori la versione più classica, quella tra i capelli.

E chi siamo noi per non cedere subito al trend e trovare qualche nuovo modello da accogliere a braccia aperte nell’armadio e da sfruttare da qui fino alla fine dell’estate, sia in spiaggia che in città?

Se anche voi siete in vena di shopping, ecco alcune proposte che possono fare per voi!

La bandana è l'accessorio dell'estate

LEVI’S Foulard a stampa cachemire

Credits: levi.com

WEEKEND MAX MARA Foulard in seta a stampa bandana

Credits: it.maxmara.com

STRADIVARIUS Foulard piccolo a stampa paisley

Credits: stradivarius.com

MAJE Carrè in seta stampata

Credits: it.maje.com

PARFOIS Foulard stampato in cotone

Credits: parfois.com

P.A.R.O.S.H. Foulard a stampa paisley

Credits: farfetch.com

HERMÈS Bandana in twill di seta

Credits: hermes.com

Foto: GettyImage