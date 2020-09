Si apre con un grande concerto all'aperto l’edizione 2020 del Fuorisalone Design City. Appuntamento lunedì 28 nel parco del nuovo quartiere UpTown di Milano

Il Salone del Mobile 2020 è stato annullato. Ma nulla ferma il design. E così Milano, che ne è la capitale mondiale, torna protagonista.

Dal 28 settembre al 10 ottobre torna il Fuorisalone Design City: due settimane di eventi in città, talk, workshop, esposizioni che saranno ospitati negli showroom, nei musei, nelle gallerie d’arte e in alcuni spazi urbani allestiti per l’evento.

Tra questi, il nuovo UpTown District di Milano e le sue residenze Feel UpTown faranno da cornice all’evento di apertura della kermesse.

4+4 Stagioni. Vivaldi e Piazzolla: concerto nel parco di UpTown

L’appuntamento inaugurale è per lunedì 28 settembre, dalle ore 18.30, con un grande concerto dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi a sostegno del FAI.

L’evento si svolgerà nel Parco, una location ampia, immersa nella natura, capace di offrire molti posti a sedere in un confortevole spazio all’aperto, dove il pubblico potrà disporsi liberamente nel rispetto delle distanze di sicurezza e senza pericolo di assembramenti.

Nel parco di UpTown - la cosiddetta cittadella del benessere, a fianco di Cascina Merlata, una delle più antiche cascine meneghine -, protagoniste saranno le quattro stagioni di Antonio Vivaldi e le quattro stagioni di Astor Piazzolla. Sul palco il maestro Ruben Jais, e i violinisti solisti Luca Santaniello e Gianfranco Ricci.

Come partecipare al concerto nel parco UpTown di Milano:

La partecipazione al concerto sarà aperta al pubblico, previa prenotazione obbligatoria, con una donazione minima a partire da 5 € che sarà interamente devoluta al FAI - delegazione di Milano, la realtà nazionale che si prende cura del patrimonio artistico italiano e del suo paesaggio.

Due le modalità per partecipare all’evento: sarà possibile prenotare un posto in platea, per apprezzare l’orchestra nel cuore del parco, oppure iscriversi per vivere il concerto in diretta streaming su Fuorisalone TV anche in caso di maltempo.

Apertura ingressi dalle ore 18.00. Inizio concerto alle ore 18:30.

Info ticket QUI

Info eventi UpTown District QUI