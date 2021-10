Nasce l’edizione illustrata del romanzo Lorena Kay e la Scuola di Magia di Attilio Attilieni. In vendita solo nei migliori negozi di abbigliamento e calzature da bambino e sul sito di Lelli Kelly

La speciale edizione illustrata di Lorena Kay e la Scuola di Magia, scritta da Attilio Attilieni e illustrata da Cinzia Bolognesi, una delle più note illustratrici italiane, è finalmente disponibile.

Questa prima edizione illustrata di Lorena Kay (che fa seguito al successo delle prime due edizioni fin qui pubblicate da Mondadori) si distingue anche per il numero limitato di copie - soltanto 1.000 - pubblicate direttamente dal noto brand di moda per bambine Lelli Kelly su concessione speciale di Mondadori/Piemme.

Il titolo, che nelle precedenti edizioni era Lorena Kay e le Scarpe Magiche, è diventato è stato reso più accattivante e divertente. Inoltre, il libro è stato snellito in modo da renderlo ancora più fruibile ai più piccoli. Si tratta di un’edizione acquistabile esclusivamente nei negozi specializzati da bambino o sul sito online di Lelli Kelly, non nelle librerie: ciò lo rende un vero e proprio "unicum" nella storia dell'editoria mondiale.

Il fine di questa inedita iniziativa è quello di contribuire a rendere i negozi specializzati da bambino una sorta di centro “esperienziale” dove non ci si limiti al solo acquisto di abbigliamento o calzature, ma si possa entrare anche in una dimensione culturale e didattica. È la prima volta che questo accade e l'obiettivo è quello di offrire una consumer experience più ampia e rilevante. Il timing di uscita è perfetto e lo rende una voce imprescindibile in tutte le imminenti letterine di Natale.

Commenta così l’autore, Attilio Attilieni, Presidente e fondatore del brand Lelli Kelly (nella foto sopra), che da 30 anni fa sognare le bambine di tutto il mondo: «Abbiamo concordato con Mondadori e Piemme questa edizione speciale, pubblicata in esclusiva direttamente da Lelli Kelly, che rappresenta un vero e proprio “unicum” all'interno del panorama editoriale mondiale. L'obiettivo è quello di creare un centro interattivo all'interno dei negozi di abbigliamento e calzature da bambino, per offrire ai clienti una esperienza completa e più rilevante, che non si limiti al solo acquisto fashion ma possa abbracciare una più ampia dimensione culturale e didattica».