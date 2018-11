Come celebrare le donne? Brindando! Free the Tipple raccoglie 60 ricette per altrettanti cocktail ispirati ad alcune delle donne più incredibili del mondo

Sia che vi piacciano i cocktail, sia che vogliate imparare a crearli o che stiate cercando un regalo per un'amica, il nuovo libro Free the Tipple potrebbe essere quello che cercate.



Di che si tratta?

Free the Tipple (la cui traduzione sarebbe "Via libera al cicchetto") è un libro di ricette per cocktail, ma non di quelli banali.

Sono 60 ricette per 60 cocktail nuovi e tutti diversi, ispirati alle donne più potenti e famose del 20° secolo.

L'autrice Jennifer Croll, insieme all'illustratrice Kelly Shami, hanno creato questo libro con l'intento di celebrare le donne tramite questa collezione di cocktail-tributo che uniscono diversi elementi della vita, della personalità o dello stile univoco di una donna in un'unica bevanda unica.

(Continua sotto il post)

Il libro combina biografie di donne iconiche come Frida Kahlo, Joan Didion, Simone de Beauvoir o Hari Nef; ma anche Frida Kahlo, Rihanna, Serena Williams, Naomi Klein, Rupi Kaur, Cher, Tanya Tagaq, Joan Didion, e tante tante altre donne, con ricette fresche, a volte ironiche (e deliziose) per cocktail ispirati appunto alle loro personalità e al loro lavoro.

«Ho approciato ogni bevanda individualmente. Prima di iniziare a lavorare al cocktail, leggevo il più possibile sulla vita della donna e vedevo quali ingredienti erano naturali da associare - racconta l'autrice Jennifer Croll - Per esempio Marina Abramović: gran parte della sua arte è estremamente viscerale, e volevo catturare quell'energia con qualcosa di veramente primitivo e sanguigno - e così ha una bevanda fatta con succo di barbabietola».

«Ho dovuto prestare attenzione in generale alle bevande presenti nel libro - continua - volevo ingredienti vari, cocktail vari, non troppo ripetitivi. Mentre lavoravo, tenevo un piccolo grafico per rintracciare gli ingredienti dominanti, il tipo di bicchiere e così via, per garantire la diversità».

Le ricette sono anche divise in base alla difficoltà.

Il libro Free the Tipple, con le sue 144 pagine, celebra in modo originale diverse donne che hanno avuto un impatto di grandi dimensioni sull'industria dell'intrattenimento, sull'arte, sulla politica, sulla moda, sulla letteratura, sullo sport e sulla scienza.

Edito dalla Prestel Publishing, il libro è disponibile al momento solo in lingua inglese e si può comprare facilmente su Amazon per 10.50$.

Credit photos

Cover: Instagram kellyshami (illustratrice); prestel_usa (casa editrice)

Gallery: firebox.com