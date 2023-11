Endgame è il nuovo libro di Omid Scobie, esperto dei Windsor, che contiene nuove rivelazioni bomba sulla famiglia reale inglese

C'è un nuovo libro sulla famiglia reale che promette di scatenare (l'ennesimo) terremoto mediatico sui Windsor.

E questa volta Harry e Meghan non c'entrano. Anzi, non ne escono indenni nemmeno loro.

L'autore del nuovo libro, intitolato Endgame, è il giornalista ed esperto reale Omid Scobie.

Ma se vi aspettate un libro sui generis di Finding Freedom, anch'esso scritto da Omid Scobie, vi sbagliate.

Endgame va infatti oltre la faida tra i Sussex e il resto della famiglia reale, raccontando dettagliatamente la presunta lotta di potere tra re Carlo e il principe William, esplorando la relazione del re con il fratello caduto in disgrazia, il principe Andrea, ed esaminando il ruolo di Kate come perfetta futura regina del Regno Unito.

In attesa dell'uscita ufficiale del libro, che in Inghilterra e in America avverrà il 28 novembre, ecco alcune delle più grandi rivelazioni sui Windsor di Endgame.

6 nuove rivelazioni scandalo sui Windsor che si trovano in Endgame

William, il «principe ambizioso», vuole il trono di re Carlo

Scobie racconta per la prima volta in esclusiva una presunta faida tra re Carlo e suo figlio maggiore, il principe di Galles.

In Endgame, William è dipinto come un principe ambizioso e testardo, determinato a guidare la famiglia reale nel futuro.

Omid Scobie aggiunge che, sebbene William rispetti suo padre, la differenza nelle loro opinioni potrebbe diventare un problema negli anni a venire.

Descrive Buckingham Palace e Kensington Palace, rispettivamente gli uffici di Carlo e William, come alveari di programmi contrastanti e idee diverse su come modernizzare la monarchia. Scobie sostiene inoltre che William «non sta dando a suo padre lo stesso spazio» che Carlo III ha dato alla defunta regina, dicendo chiaramente che il principe William sta puntando al trono.

Meghan non vuole alcun contatto con la famiglia reale

Sebbene Harry sembri desideroso di riconciliarsi con la sua famiglia, Meghan è andata avanti e non ha alcun interesse a (ri)costruire i ponti con gli altri Windsor.

Al funerale della Regina lo scorso settembre, la Duchessa di Sussex «si è sentita ignorata da tutti i membri della famiglia reale e non ha alcuna voglia di tornare in Inghilterra», dove - aggiunge l'autore - non si era mai sentita a casa.

«Meghan ha chiarito che non vorrà mai più essere coinvolta nella monarchia britannica» ha dichiarato Omid Scobie, aggiungendo però che, contrariamente a quanto riportato, la duchessa non ha alcuna intenzione di intraprendere una carriera nella politica americana.

«Lavorare nel campo filantropico offre più libertà» ha detto l'autore.

Il rapporto tra William e Harry

Scobie afferma che il principe William è deluso dalle scelte di vita di suo fratello e conferma che dalla pubblicazione di Spare i due non ha avuto contatti personali.

«William è molto arrabbiato con suo fratello, soprattutto dopo l'uscita di Spare. È vero che oggi i due fratelli sono in un vicolo cieco ma non è così per molte famiglie?».

«Domani potrebbero diventare di nuovo i migliori amici del mondo, senza che capiamo il perché».

L'autore di Endgame ci tiene però a sottolineare che una riconciliazione sarebbe possibile solo se sia William che Harry riuscissero a liberarsi della rabbia e della gelosia.

«William dovrebbe anche riconoscere la sua parte di responsabilità nella decisione di Harry e Meghan di lasciare la famiglia reale», ha aggiunto.

Kate Middleton vedeva Meghan come una «rivale»

La principessa del Galles ha considerato la sua futura cognata una «rivale» dal momento in cui è apparsa sulla scena nel 2016.

Citando fonti vicini alla famiglia reale, Scobie racconta che Kate Middleton «ha passato più tempo a parlare di Meghan che a Meghan».

Il libro sostiene inoltre che William e Kate hanno permesso al loro staff di diffondere pettegolezzi negativi sui Sussex, sostenendo che la «guerra mediatica» era lungi dall’essere finita.

Harry è venuto a conoscenza della morte della regina dai giornali (ed è colpa della famiglia reale)

Harry non aveva idea che sua nonna, la regina Elisabetta, fosse morta attorno alle 3 del pomeriggio dell'8 settembre, più di due ore prima della partenza del suo volo per la Scozia.

Omid Scobie ha infatti raccontato che mentre il duca stava ancora lottando contro il tempo per raggiungere il capezzale di Sua Maestà, Buckingham Palace si preparava a dare la notizia della sua morte al mondo.

«Il team che segue Harry ha dovuto letteralmente implorare il resto della famiglia reale di aspettare l'atterraggio del suo aereo. Loro, con riluttanza, hanno accettato di aspettare a pubblicare la dichiarazione».

Ma, quando l’aereo di Harry fu ritardato dal maltempo sull’aeroporto internazionale di Aberdeen, i Windsor «non poterono più aspettare e l’annuncio fu trasmesso alle 18:30».

Quando l'aereo atterrò intorno alle 18:50, Harry ricevette un messaggio da Meghan che lo invitava a chiamarla dopo aver ricevuto un avviso della BBC che informava la morte della regina.

«Harry era distrutto», ha detto un amico del duca di Sussex all'autore di Endgame. «Il suo rapporto con la regina era tutto per lui. Avrebbe voluto semplicemente sapere della sua morte prima che la cosa venisse resa pubblica. Avrebbero potuto aspettare ancora un po’, l'attesa non avrebbe cambiato niente. Ma nessuno lo rispettava».

Re Carlo è preoccupato per il fratello, il principe Andrea

Omid Scobie dice che Carlo III, come la sua defunta madre, ha un debole per il principe Andrea, che si è ritirato dalla vita reale a causa dei suoi legami con il pedofilo americano Jeffrey Epstein.

«Re Carlo era in lacrime per i timori per la salute mentale del fratello», racconta l'autore.

Il Duca di York è stato privato dei suoi titoli militari da sua madre dopo che una delle vittime di Epstein, Virginia Giuffre, lo ha accusato di aver abusato sessualmente di lei nel suo appartamento a Belgravia quando aveva 17 anni. Il principe Andrea ha negato fermamente e ripetutamente le accuse, ma ha in seguito pagato una somma multimilionaria per risolvere la causa.

Secondo Scobie, è stato «William a mettere in moto le ruote» per allontanare Andrea dai Windsor, con Carlo che «non voleva far parte della decisione».

