Gli esperti reali spiegano come il regno del principe William sarà molto più radicale di quello di suo padre o di sua nonna Elisabetta II

Il principe William sarà un «monarca molto radicale» quando diventerà re.

Questo è il parare diffuso tra molti esperti della royal family britannica, tra cui Roya Nikkhah, che afferma che «la monarchia apparirà molto diversa molto rapidamente» quando sul trono ci sarà il primogenito di Carlo e Camilla.

Dopo un'intervista proprio come il principe William (la prima da quando è morta la regina Elisabetta II), Nikkhah ha alluso a due caratteristiche fondamentali che daranno immediatamente il tono di «radicale» alla monarchia di William, e che segneranno un'enorme differenza con il passato.

In primo luogo, la passione di William nella lotta contro il cambiamento climatico provocato dall’uomo farà un passo avanti anche rispetto all’entusiasmo di suo padre, re Carlo III.

Ma ancor più importante, il secondo dei cambiamenti radicali del principe William sarà la sua incoronazione: secondo gli esperti reali, sarà infatti molto diversa da quella di tutti i precedenti monarchi.

Sebbene ancora non ci siano molti dettagli sul tema, sappiamo però che il futuro erede al trono non cambierà molto il suo titolo una volta diventato re. Nikkhah ha infatti spiegato che a William piace essere chiamato semplicemente principe William, e che quindi sarà conosciuto semplicemente come re William quando succederà sua padre.

«Voglio davvero portare il cambiamento e voglio portare al tavolo persone che possano farlo questo cambiamento se io non sono in grado» aveva detto il monarca durante l'intervista.

