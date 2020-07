A distanza di anni dal loro primo incontro, una fonte racconta come è andata la prima volta in cui Kate e Meghan si sono conosciute

Il rapporto tra Kate e Meghan Markle è finito sotto i riflettori fin da quando la (all'epoca futura) Duchessa del Sussex è entrata nella royal family inglese al fianco del principe Harry,.

Anche prima del matrimonio reale della coppia, il 19 maggio 2018, infatti, erano emerse foto di Harry, Meghan, William e Kate tutti insieme; e sono stati velocemente soprannominati i Fab Four (i fantastici quattro).

Tuttavia, il rapporto tra le due duchesse non sembra essere stato sempre perfetto: molte fonti hanno infatti più volte riferito che le due donne spesso non sono andate d'accordo, perché «persone molto diverse».

Ma che cosa hanno pensato l'una dell'altra quando si sono incontrate per la prima volta?

Cos'hanno pensato una dell'altra Kate e Meghan al loro primo incontro

Il principe Harry ha presentato Meghan Markle a suo fratello William e alla cognata Kate subito all'inizio della loro relazione, a Kensington Palace.

Ai Sussex è stato chiesto di raccontare questo incontro quando hanno annunciato il loro fidanzamento davanti a giornalisti e fotografi.

Il principe Harry ha allora detto: «William desiderava ardentemente incontrare Meghan e anche Catherine, quindi sai, essendo i nostri vicini di casa siamo riusciti a vederci insieme un bel po' di volte e Catherine è stata assolutamente...»

Proprio in quel momento Meghan ha interrotto Harry a metà della sua frase per descrivere Kate come «meravigliosa».

Una fonte ha poi rivelato che «Kate non vedeva davvero l'ora di incontrare Meghan perché sapeva quanto lei fosse importante per Harry. All'inizio sembrano molto vicine, e Kate apprezzava molto la sua opinione come amica».

La fonte ha poi aggiunto che il primo incontro «È andato davvero bene e Meghan era molto entusiasta di incontrare la famiglia. Harry e Meghan andarono nell'appartamento di Kate a Kensington Palace, e c'era ovviamente William».

«Meghan ha anche avuto modo di giocare con la principessa Charlotte e si sono divertiti molto».

Il principe Harry allora ha aggiunto che sia il principe William che il principe Carlo erano stati «fantastici» e che c'erano stati «moltissimi incontri per il tè e riunioni di ogni sorta a Kensington Palace».

«Tutta la famiglia è stata assolutamente un valido supporto per noi - ha concluso Harry - e anche i miei nonni (aka la Regina e il Principe Filippo) sono stati meravigliosi e hanno accolto Meghan a braccia aperte».

