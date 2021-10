Il principe William vuole risolvere la faccenda prima che suo zio, il principe Andrea «danneggi ulteriormente la monarchia»

La polizia inglese ha dichiarato oggi che non intraprenderà ulteriori azioni dopo aver condotto una revisione delle prove relative alle accuse di molestie sessuali contro il terzo figlio della regina Elisabetta, il principe Andrea.

Il suo caso era collegato a quello del defunto finanziere americano Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre, che ha accusato il principe Andrea di aver abusato sessualmente di lei quando era un'adolescente, ha intentato una causa ad agosto 2020 nel distretto di New York.

Il duca di York ha sempre negato con veemenza le accuse.

In un'intervista del 2019 con la BBC, ha affermato di non avere «nessun ricordo» e di aver mai incontrato Giuffre; nonostante le foto che li ritraggono insieme.

Il capo della polizia di Londra, Cressida Dick, aveva dichiarato all'epoca che gli investigatori avrebbero esaminato le accuse per una terza volta, ma senza avviare un'indagine.

«Questo riesame si è concluso e non prenderemo ulteriori provvedimenti», ha fatto sapere Scotland Yard in una dichiarazione.

Il principe Andrea non lavora più per la famiglia reale (e non aspettatevi di vederlo in pubblico)

Nonostante le accuse contro il principe Andrea siano state archiviate, è improbabile che ritorni al servizio della corona e al fianco della regina Elisabetta in impegni ufficiali.

Il duca di York non ha infatti alcuna possibilità di tornare alla vita pubblica, specialmente dopo che tale decisione è stata presa dai suoi fratelli durante un'incontro d'emergenza lo scorso gennaio.

Il principe Carlo, la principessa Anna e il principe Edoardo, erano infatti d'accordo sul fatto che loro fratello Andrea non avrebbe mai dovuto tornare alla vita pubblica.

Per di più, è stato recentemente rivelato che il principe William vede il principe Andrea come un «pericolo».

«Il principe William pensa che suo zio sia una vera minaccia per la famiglia reale», ha rivelato una fonte interna a palazzo.

«Non solo pensa che sia un pericolo per il resto della royal family, ma ciò che lo ha colpito davvero è stato il senso di privilegio e le pretese di Andrea e il modo in cui si è comportato in tutta questa faccenda».

E ancora: «William non è un fan di suo zio, il principe Andrea, e questo la dice lunga sulla relazione tra loro e su come vuole cercare di risolvere questa faccenda prima che danneggi ulteriormente la monarchia».