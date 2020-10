Con l’anteprima nazionale di una nuova vettura a zero emissioni e un talk, organizzato nel palinsesto eventi della Interni Designer’s Week Milano, Audi gioca un ruolo da protagonista alla Milano Design City 2020

L’uomo al centro del progresso tecnologico. La persona al centro di un ecosistema sostenibile. Parte da questa visione, il brand Audi, per progettare nuovo modello di futuro. In cui la mobilità consapevole e l’elettromobilità sono una necessità a cui occorre pensare, oggi, per anticipare il futuro e non lasciarsi cogliere impreparati.

Per far evolvere l’interazione fra l’uomo e l’ecosistema attraverso nuove soluzioni, il marchio dei quattro anelli sceglie la Milano Design City (28 settembre - 10 ottobre) come palcoscenico esclusivo.

Due gli appuntamenti: in Piazza della Scala, con l’anteprima nazionale della nuova Audi e-tron S Sportback, la prima vettura elettrica al mondo realizzata in grande serie a poter contare su tre motori full-electric.

E venerdì 2 ottobre, sia in versione live alle Gallerie d’Italia (dalle ore 19.00, su invito) sia in streaming (sulla pagina facebook Audi e su myAudi.it), con il talk Audi Change your view, change your way. L’uomo al centro.

L’evento - organizzato in occasione della Interni Designer’s Week, l’iniziativa del magazine del Gruppo Mondadori diretto da Gilda Bojardi con il patrocinio del Comune di Milano - porterà a confrontarsi sul palco due grandi dell’architettura, design e urbanistica: Michele De Lucchi, ideatore di “Earth Stations” il progetto visionario dedicato alle città e ai luoghi di lavoro di domani e Stefano Boeri, architetto nonché “firma” del celebre Bosco Verticale di Milano.

Due progettisti “visionari” che unendo le loro conoscenze e le loro straordinarie intuizioni, apriranno nuovi spiragli sui diversi scenari che si stanno configurando attorno alle città e ai nuovi contesti abitativi.

La loro lettura comprenderà anche, in ottica futura, gli spazi lavorativi e gli uffici che sempre di più sentono la necessità di una riprogettazione, alla luce del fenomeno dello smart working che sta cambiando inevitabilmente la fisionomia e le dinamiche di città come Milano.

Infine, per approfondire come la comunità e l’individuo si stiano relazionando con questo nuovo modo di vivere ed approcciarsi al lavoro, la celebre scrittrice e conduttrice Chiara Gamberale darà la sua personale interpretazione del mutamento sociale in corso.

Con l’hashtag #AudiNewView si potranno commentare i diversi interventi del talk.