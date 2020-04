L'intervista di Grazia alla cantante australiana, autrice della hit "Dance Monkey".



Resilienza. La cantante australiana Tones and I usa spesso questa parola.

Ed è stata proprio la sua capacità di non piegarsi di fronte alle difficoltà, che le ha permesso di arrivare al successo.



Toni Elizabeth Watson, questo il nome della 26enne musicista di Melbourne, due anni fa ha cominciato a esibirsi come artista di strada. Dormiva nel suo camioncino e viveva delle offerte dei passanti. Fino al maggio del 2019: dopo l’uscita del suo primo singolo, Johnny Run Away, che l’aveva fatta conoscere in Australia, è arrivata la popolarità internazionale con Dance Monkey. Il brano marcia verso il miliardo e mezzo di ascolti in streming. Da poco è uscito anche il suo nuovo singolo Never Seen The Rain.

La sua determinazione da dove arriva?

«Non mi arrendo mai. La musica è sempre stata la mia grande passione. Se le mie canzoni non avessero avuto successo, sarei felice di suonare ancora per strada».

Nella canzone The Kids Are Coming parla di un mondo da ripulire dai disastri ambientali commessi finora. Potrebbe essere l’inno della generazione dell’attivista Greta Thunberg.

«I ragazzi conoscono molto bene questi temi. Ma io parlo di menti giovani, non di un dato anagrafico. Io stessa ho imparato molto da persone più grandi di me».

Un altro tema che le sta a cuore è la lotta al bullismo.

«Sì. E, purtroppo, l’emergenza Covid-19 ha fermato l’iniziativa di un tour nelle scuole con altri musicisti per suonare e parlare ai ragazzi condividendo le esperienze».

Come si rimane positivi in tempi difficili come questi?

«Il consiglio che mi sento di dare a tutti è di provare a fare qualcosa che normalmente non faremmo o di imparare qualcosa di nuovo. Quando la pandemia sarà finita, potremmo essere persone migliori»

Photo: Courtesy Press Office