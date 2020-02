William e Kate Middleton hanno sempre sostenuto pubblicamente la decisione di Harry e Meghan di trasferirsi in Canada, ma la realtà è molto diversa

L'allontanamento di Harry e Meghan Markle dalla famiglia reale potrebbe essere stata la cosa migliore per la coppia, ma secondo quanto riferito dai tabloid inglesi questa separazione avrebbe ferito i sentimenti di William e Kate Middleton e creato non pochi problemi pratici alla Duchessa, che ora si ritrova a ricoprire in prima persona tutti i ruoli lasciati scoperti dai Sussex.



Una fonte ha infatti riferito a US Weekly:

«Quando Harry si sentiva giù di morale o aveva problemi, William era sempre lì per lui, così come Kate. E ora sono entrambi incredibilmente feriti. Kate è stata quasi un mentore per Harry prima che Meghan entrasse nella famiglia reale, e adesso odia vedere suo marito così arrabbiato».

**Harry e Meghan avevano pianificato tutto: ecco cosa c'è di vero (e cosa no)**

(Continua sotto la foto)

Le conseguenze della Megxit su Kate Middleton

La fonte avrebbe poi continuato dicendo che la Duchessa di Cambridge sta faticando a far fronte alle sue nuove responsabilità dopo l'uscita di Meghan e Harry.

«Ha a malapena il tempo di riposare, e quando cerca di dormire la sua mente non smette mai di correre».

Da quando i Sussex si sono trasferiti in Canada, Kate ha dovuto farsi carico di nuove responsabilità, ed è recentemente stata molto impegnata - con visite ufficiali negli ospedali e nelle organizzazioni di beneficenza a un ritmo senza precedenti.

E anche se la famiglia Cambridge aveva espresso solidarietà a Meghan e Harry quando hanno annunciato che avevano intenzione di separarsi dalla famiglia, alcune fonti hanno rivelato che lo stress sta pesando molto su Kate, dicendo addirittura che «Kate è in preda al panico e ha avuto attacchi di ansia».

Nonostante ciò, Kate vuole ancora molto bene a suo cognato: «Vorrebbe poter parlare con Harry. Le manca e teme che non gli sarà mai più vicino».

Cosa prova William

Secondo varie indiscrezioni, il duca di Cambridge avrebbe appreso la notizia della scissione di Harry e Meghan dalla Royal Family tramite Instagram.

William è rimasto sconvolto dalla decisione di suo fratello di cercare l'indipendenza finanziaria e trascorrere metà anno in Nord America.

«William ha fatto tutto il possibile per aiutare suo fratello nel corso degli anni e si sente deluso dalle sue azioni sconsiderate ed egoiste» avrebbe detto la fonte.

«Nel modo in cui lo vede, Harry avrebbe mandato al diavolo tutti i buoni consigli che il fratello maggiore gli ha dato nel corso degli anni».

**Harry e William rilasciano una nota congiunta: non è colpa di William e Kate se Harry e Meghan lasciano la famiglia reale**