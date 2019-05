La nascita di Baby Sussex passerà sicuramente alla storia anche per le tradizioni reali che Meghan e Harry hanno deciso di non seguire. Ecco quali

Questi giorni sono stati un turbine di eventi per il Duca e la Duchessa del Sussex: lunedì mattina presto hanno accolto nel mondo il loro primo figlio, presentandolo poi ufficialmente ieri con tanto di foto (**potete vederle qui**) e annunciando la scelta del nome.

E anche se Archie ha solo pochi giorni, non c'è dubbio che la sua nascita passerà alla storia, specialmente visto che i suoi genitori sono desiderosi di fare le cose in modo diverso.

Conosciuta come la coppia più progressista della famiglia reale, si è saputo fin dall'inizio che il Duca e la Duchessa di Sussex volevano seguire la loro strada per quanto riguardava il loro primogenito.

Ecco le 8 tradizioni reali che Harry e Meghan hanno infranto con la nascita di Baby Sussex.

(Continua sotto la foto)

Una maggiore privacy

Dopo l'annuncio della gravidanza, il Duca e la Duchessa del Sussex hanno fatto sapere che l'arrivo della figlio sarebbe stato gestito più privatamente rispetto ai precedenti royal babies; e che quindi non avrebbero seguito protocolli simili a quello che avevamo visto con la Duchessa di Cambridge.

In un annuncio ufficiale avevano detto: «Le loro altezza reali hanno preso la decisione di tenere i piani per l'arrivo del figlio privati. Il Duca e la Duchessa di Cambridge non vedono l'ora di condividere con il pubblico entusiasmanti notizie, ma solo dopo aver avuto l'opportunità di celebrare privatamente come famiglia».

L'annuncio su Instagram

L'annuncio della nascita di Baby Sussex - It's a boy - è arrivato in primis sull'account Instagram ufficiale di Meghan e Harry, e solo successivamente su quello della Royal Family.

Se invece pensiamo a quando Kate Middleton e il principe William sono diventati genitori, ci ricorderemo che per tutte e tre le volte la notizia della nascita è arrivata da Buckingham Palace, e non dalla coppia.

Niente foto sulle scale dell'ospedale

La principessa Diana e il principe Carlo furono la prima coppia reale a posare per le foto sulle scale della Lindo Wing dopo il parto. E così poi hanno fatto Kate Middleton e il principe William per tutti e tre dei loro figli.

Harry e Meghan hanno invece preferito non seguire questa tradizione.

La nuova famiglia ha invece posato per degli scatti in una situazione più intima alla St. George's Hall del Castello di Windsor, due giorni dopo la nascita.

Niente Lindo Wing per Meghan

Kate Middleton ha dato alla luce tutti i suoi figli alla clinica privata Lindo Wing del St. Mary's Hospital, e inizialmente si pensava che Markle potesse fare lo stesso.

Dopo si è vociferato di un parto a casa.

Ma Meghan Markle ha in realtà partorito in ospedale, scortata in gran segreto dal Harry stesso e dalla sicurezza domenica sera.





Niente medici della royal family

Prima della nascita del figlio, si dice che Meghan Markle abbia consultato più volte una doula, abbia praticato yoga, fatto agopuntura e seguito pratiche ipocaloriche. Il tutto per prepararla all'arrivo imminente di Archie.

Apparentemente quindi la Duchessa ha rinunciato alla squadra dei medici reali della Regina.





È Harry a tenere in braccio il figlio

Quando Harry e Meghan si sono presentati per le foto ufficiali alla St. George's Hall del Castello di Windsor, il pubblico ha subito notato che il bambino non era in braccio a mamma Meghan bensì a papà Harry.

Situazione invertita rispetto agli anni precedenti, considerando che sia Lady Diana che Kate Middleton hanno posato con in braccio i loro figli.





Niente titolo

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno scelto di rinunciare a un titolo di cortesia per il loro figlio, anche se era stato riferito che avrebbe usato il titolo di Conte di Dumbarton per Baby Sussex.

Il bambino sarà conosciuto semplicemente come Master Archie.

Inoltre, scegliere il cognome Mountbatten invece di Sussex è una rottura rispetto a ciò che hanno fatto William e Kate Middleton, che invece hanno trasmesso il cognome Cambridge ai loro tre figli.

Anche se il royal baby non ha un titolo, avrà diritto al titolo di principe una volta che suo nonno, il principe Carlo, diventerà re.

Un nome senza tradizione reale

Pare proprio che il nome scelto dal principe Harry e Meghan Markle non abbia nessun legame con il passato della Royal Family.

Sembra infatti che il principe Harry e Markle abbiano semplicemente scelto il nome di Archie Harrison perché gli piaceva, non per un significato reale.