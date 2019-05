Niente foto ufficiali dal profilo Instagram dei Duchi del Sussex, ma Press Association ha pubblicato i primi scatti di Harry, Meghan e Baby Sussex: eccole

Meghan Markle ha dato alla luce il primo figlio suo e di Harry lunedì 6 maggio alle 5.26 del mattino.

La notizia è stata data sull'account instagram ufficiale @SussexRoyal e lì pensavamo sarebbero state pubblicate le prime foto di Baby Sussex.

E invece, colpo di scena: a pubblicare le prime immagini di Harry, Meghan e il bambino appena nato è Press Association, principale agenzia fotografica d'Inghilterra.

Eccole.

Baby Sussex è in braccio a Harry

Nelle foto diramate vediamo sia un primo piano del bambino appena nato, che alcune foto della nuova famiglia: Harry, Meghan e Baby Sussex, di cui ancora non conosciamo il nome e sempre in braccio al padre



In effetti la principale differenza dalle foto a cui siamo abituati (quelle di Kate e William all'uscita dalla Lindo Wing) è proprio questa: il bambino non è ritratto in braccio alla madre, ma al padre.

Le foto sono state scattate durante un servizio fotografico nella St George Hall del Castello di Windsor, nel Berkshire, e sono state scattate da Dominic Lipinski per PA Images.

L'annuncio del nome

Come è stato per i cugini George, Charlotte e Louis, anche per sapere il nome di questo royal baby di Harry e Meghan ci vorrà ancora qualche giorno d’attesa.

Visto che Harry e Meghan si sono sempre staccati dalle idee di Palazzo e dalle rigide regole che esso impone, è anche possibile che il Duca e la Duchessa del Sussex decidano di allontanarsi dalla tradizione e optare per un nome molto più moderno, considerando anche il fatto che il loro primogenito sarà il settimo in linea di successione al trono britannico.

Tuttavia, le statistiche scommettono su qualche nome legato alla tradizione: il nome più probabile è Arthur.

Le prime foto ufficiali dei royal baby

Proprio come hanno appena fatto Harry e Meghan, prima di loro anche William e Kate Middleton hanno sempre condiviso con i fan della royal family alcuni scatti dei loro tre figli a poche settimane dopo la nascita.

Il profilo ufficiale @KensingotnPalace però ha sempre fatto da tramite tra i genitori e il mondo esterno, permettendo a tutti quanti di vedere George, Charlotte e Louis anche dietro le mura del Palazzo.

Solo poche settimane dopo l'arrivo di George, i genitori avevavo fatto uscire una foto dolce della nuova famiglia al completo (loro tre più Lupo, il cane) scattata nella casa della famiglia Middleton a Bucklebury, in Inghilterra.

Le foto della principessa Charlotte neonata sono state rilasciate poco più di un mese dopo la sua nascita.

E a stessa cosa è successa per l'ultimo arrivato, il principe Louis, fotografato per la prima volta in braccio alla sorella.

Siamo inoltre stati abituati da William e Kate a ricevere foto ufficiali in occasione dei vari compleanni dei royal baby, ma dovremo aspettare un annetto per vedere se anche Harry e Meghan seguiranno questa tradizione.

Gli scatti rubati appena dopo la nascita

Anche se Meghan Markle ha partorito in ospedale, e non a casa come si pensava, non ci sono foto di lei e il principe Harry con il figlio fuori dalla clinica come è successo per Kate.

Dopo la nascita del maggiore dei royal baby, il principe George, il mondo ha dovuto aspettare solo qulache ora per poter vedere l'erede al trono britannico. 

Giornalisti della stampa di tutto il mondo hanno sempre aspettato davanti all'ingresso della Lindo Wing del St. Mary Hospital la nascita dei bambini per pubblicare poi le loro prime foto non-ufficiali.

Questo non è successo per il figlio di Meghan e Harry. Quindi ora ci stiamo chiedendo: quando potremmo vedere il royal baby davanti a fotografi e paparazzi? Probabilmente non prima del battesimo.