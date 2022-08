Le vacanze stanno finendo e tornare alla solita routine può renderci depressi. Ecco i consiglii per superare la sindrome da rientro

La sindrome da rientro dalle vacanze è più frequente (e vera) di quanto possiate pensare.

Magari è stato il viaggio più bello della vostra vita, o forse forse solo un weekend fuori porta.

E mentre, controvoglia, disfate le valigia vi ritrovare a fare i conti con un altro tipo di bagaglio: una persistente sensazione di tristezza dal momento in cui avete aperto la porta di casa.

Gli inglesi lo chiamano post-vacation blues.

Di ritorno da un viaggio, moltissime persone vivono sorta di depressione post-vacanza, caratterizzata da una diminuzione complessiva del benessere e della produttività lavorativa a seguito di un viaggio soddisfacente.

Il dover rientrare alla routine quotidiana, che sia di lavoro, di scuola o di gestione della casa, può essere infatti fonte di angoscia, disorientamento e disagio.

Per quanto spiacevole possa essere, tuttavia, il post-vacation blues può essere superato. Ecco allora i consigli su come lasciarsi alle spalle la sindrome da rientro.

Come combattere la sindrome da rientro

1. Pianificate qualche giorno di transizione

La cosa più difficile a cui adattarsi quando si torna da un viaggio è ricominciare la solita routine e tornare al normale orario lavorativo.

Tuttavia, se vi concedete un giorno o due per riabituarvi alla solita vita, potete rendere la transizione molto più semplice.

Se possibile, quindi, concedetevi uno o più giorni per adattarvi prima di dover tornare al lavoro. Così facendo avrete tempo per fare la spesa, disfare le valigie, fare il bucato e occuparvi di tutto ciò che è avete messo da parte mentre eravate via.

2. Organizzate qualcosa di piacevole e divertente

Prima di rientrare dal vostro viaggio, pianificate un evento piacevole che non volete assolutamente perdere. Può essere un pranzo con gli amici o una passeggiata con la famiglia... qualsiasi cosa vi faccia stare bene.

Questo evento non deve tenersi per forza subito dopo il rientro. I primi giorni a casa dopo una vacanza possono riempirsi di lavoro arretrato e cose da fare per la casa. Ma pianificare una giornata piacevole a una settimana dal rientro vi ricorderà che il divertimento non è finito con il viaggio.

3. Tornate alle vostre vecchie abitudini

Anche se il viaggio è terminato, spesso tendiamo a voler continuare la vacanza con scelte poco salutari. Magari mangiando cibi ricchi di grassi, dolci decadenti o bevendo più del solito.

Una delicata "disintossicazione" potrebbe aiutarvi a sentirti meglio fisicamente e mentalmente.

Riprendete quindi le vecchie abitudini: seguite una dieta equilibrata, assicuratevi di bere molta acqua, continuate ad allenarti e assicuratevi di dormire a sufficienza. Questo vi aiuterà a cadere vittima del post-vacation blues.

4. Passate del tempo all'aria aperta

La transizione dal passare tutto il giorno al mare al passarlo chiusi in casa è piuttosto deprimente. Per evitare di cadere vittime di sentimenti negativi allora cercate di passare quanto più tempo possibile all'aria aperta.

Svariati studi hanno dimostrato che quando le persone trascorrono del tempo nella natura, il loro umore migliora e i livelli di stress diminuiscono. E anche la loro salute fisica migliora.

Inserite nella vostra routine, brevi passeggiate regolari nel verde: potrebbero avere lo stesso effetto calmante e ristoratore di una buona vacanza.

5. Cercate di tenere un atteggiamento positivo

Mantenere un atteggiamento positivo al ritorno dopo le vacanze è fondamentale per sconfiggere il post-vacation blues.

Provate a concentravi sugli aspetti positivi della vostra routine, come ad esempio il riconnettersi con i colleghi, rivedere amici e famiglia, godersi il comfort della propria casa..

Continuate a essere ottimisti cercando il lato positivo in ogni situazione, ricordando i successi passati di fronte alle sfide e preparandovi per un autunno di serenità.