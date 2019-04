Idratatevi, dormite quando dovete e non fuori orario, camminate e non toccatevi i capelli: consigli utili e rimedi per combattere e sconfiggere il jet-lag

Le vacanze lontano da casa sono davvero bellissime, ma quando si va o si torna dall'altra parte del mondo il corpo viene stressato oltre che dalle numerose ore di viaggio anche da un consistente fuso orario, che lo costringono ad adeguare in tempo zero il proprio orologio biologico a quello della località in cui si trova.

Per ovviare al jet lag, prevenirlo e porgli rimedio, ci sono alcuni trucchi.

I più efficaci? Dormire da subito solo in base all'orologio della località d'arrivo, bere tanto, cambiare spesso posizione, scegliere un buon hotel e prestare attenzione a non abusare nell'assunzione di alcolici e caffè.

Per non sembrare uno straccio e avere una bella cera, poi, vi passiamo i segreti degli specialisti e guru del jet lag.

Ecco 5 consigli per combattere il fuso orario.

(Continua dopo la foto)

1. Dormite solo al momento giusto

Che sia andata o ritorno, non appena salite sull’aereo assicuratevi di spostare le lancette in base all’orario della località d’arrivo.

Se è giorno, sforzatevi di stare svegli (ma non abusate del caffè), magari guardando dei film precedentemente scaricati o tenendo la mente allenata con le parole crociate o leggendo una rivista.

“Se è notte, invece, cercate di dormire”, consiglia Pierluca Buonfrate, musicista e cantante jazz che porta i suoi pezzi in giro per il mondo.

“Ma se non ci riuscite - aggiunge - chiudete comunque gli occhi, meglio ancora se coprendoli con una mascherina, e rilassate la mente”. Vi aiuterà comunque, se non avete già cominciato ad adattarvi agli orari della vostra destinazione almeno 3 giorni prima della partenza, andando a letto un po' prima o dopo (nei limiti accettati dalla società perlomeno).

(Photo by Ina Carolino on Unsplash)

2. Bevete tanto, camminate, legate i capelli

Vi sembrerà banale. In realtà è fondamentale mantenersi ben idratati durante le ore di volo, che sono quelle in cui si macinano miglia e si attraversa il mondo.

A bordo, infatti, l’ambiente è secco. Perciò bevete almeno un bicchiere d’acqua ogni ora di volo, senza aspettare di avere sete, e utilizzate creme idratanti per viso e mani, oltre a un buon burro di cacao.

Sempre durante il volo è fondamentale poi qualche piccola accortezza: fate una camminata, anche breve, per la cabina; toglietevi le scarpe, cambiate spesso posizione; come consigliano da Contestarockhair, non toccate i capelli più di tanto, fatevi una coda morbida laterale o una treccia.

Attenzione, infine, all’assunzione di alcol e caffè, sconsigliati in volo.



3. All'arrivo entrate subito negli orari giusti

Quando dovete dormire, fate una doccia bollente.

Viceversa, se dovete svegliarvi prima del previsto, fatene una tiepida, per poi fare un po’ d’esercizio fisico, anche un leggero stretching.

Se riuscite a ritagliarvi un’ora di tempo, trascorretela nella spa: al Rome Cavalieri, nella Città Eterna, c’è un guru del fuso orario che segue chi arriva da lontano con un programma personalizzato per trattare i sintomi del viaggio a cui si aggiungono kit e trattamenti.

Nel resto del mondo - dal Four Seasons hotel di Los Angeles at Beverly Hills al Tampa Marriott Waterside Hotel and Marina, in Florida - esistono camere con illuminazioni circadiane, che migliorano la qualità del sonno e rendono energici durante il giorno, simulando temperatura, colore e intensità delle luci naturali.

Insomma: fate tutto il necessario e quanto a vostra disposizione per adeguarvi da subito all'orologio.

4. Fatevi una maschera (o due)

Per non sembrare uno straccio al ritorno dal lavoro, dopo una super vacanza alle Maldive, in California o in Giappone, cercate di ritagliarvi dei momenti per un trattamento che curi la vostra pelle. Perché l’insonnia gioca brutti scherzi, come anche le tante ore in aereo.

Lo sa bene Roberta de Martis, beauty specialist di Seta Beauty, esperta di jet-lag: “Per contrastare i segni della stanchezza, quel che ci vuole è l’ossigenoterapia - spiega - che dona più luminosità alla pelle, non solo grazie all’ossigeno che viene veicolato da uno speciale erogatore, ma anche grazie al siero ‘botox’ che, con i suoi ingredienti come l’aloe, fa apparire la pelle più distesa e idratata”.

Una maschera? “Al succo di mela e acqua di rose - aggiunge - ma unitamente a un contorno occhi”.

Per il volo ci sono comodissime maschere e patch in tessuto usa e getta.

5. Valeriana o melatonina (solo in extremis)

Se state solo pochi giorni e soffrite molto il jet-lag, la valeriana o gli integratori di melatonina sono l’unica soluzione per non rischiare di addormentarsi e fare una figuraccia alla riunione. Certo, c’è chi li usa per qualsiasi viaggio con un fuso orario importante, ma il consiglio dei farmacisti è quello di non farci l’abitudine.

“Quindi fatelo solo in super extremis o solo se soffrite moltissimo il jet-lag”, consiglia Francesca Loquenzi, che lavora per Masterconsulting, azienda che si occupa di turismo e che la porta a girare il mondo.

“Ci si può rivolgere al proprio farmacista di fiducia qui in Italia - aggiunge - ma io preferisco acquistare la melatonina all'occorrenza, in una Cvs Pharmacy”.

(Photo by rawpixel on Unsplash)