Siete stufi di essere continuamente infastiditi dal prurito delle punture? Provate questi 7 rimedi naturali per dire addio alle zanzare

È ufficialmente iniziata la stagione delle zanzare, e della ricerca dei rimedi naturali efficaci per tenersele lontane.

Queste creature volanti sono tanto piccole quanto fastidiose, e di certo non risparmiano nessuno.

Chiunque viva in un'area in cui le zanzare sono particolarmente presenti sente infatti il costante bisogno di trovare modi efficaci per eliminare (o per lo meno ridurre) questo problema.

Non solo perché le zanzare rappresentano un rischio per la salute di tutti i membri della famiglia, essendo causa di numerose malattie anche mortali, ma principalmente per il fastidio e il prurito che le punture di zanzara ci creano.

Quindi, se state cercando metodi naturali per fermare costanti attacchi notturni, vi suggeriamo questi efficaci rimedi casalinghi da utilizzare per impedire alle zanzare di invadere le vostre case.

7 rimedi naturali contro le zanzare

Create uno spray a base di aglio

L'aglio è composto da diverse proprietà che aiutano a tenere lontane le zanzare. Per testare questo metodo, provate a schiacciare alcuni spicchi d'aglio e poi fateli bollire in acqua.

Quindi, versate la soluzione ottenuta in un flacone spray e spruzzatela nella vostra stanza e in tutti quei luoghi in cui volete eliminare le zanzare.

Questa soluzione a base di aglio ucciderà le zanzare all'istante.

E se siete preoccupati per l'odore che lascerà, state tranquilli, sparirà in pochi minuti e la vostra casa non puzzerà di aglio.

Mettete i fondi di caffè nei sottovasi

La prossima volta che preparate la moka non buttate i fondi del caffè. Si dà il caso infatti che questo sia uno dei rimedi casalinghi più efficaci per sbarazzarsi delle zanzare.

L'acqua stagnante, anche quella che versate nei vasi per bagnare le piante, fa aumentare il numero di zanzare intorno. Tutto ciò che dovete fare è versare fondi di caffè nell'acqua stagnante.

Le uova di zanzara presentai verranno in superficie e moriranno a causa della mancanza di ossigeno.

Spalmatevi addosso un po' di olio di lavanda

Le zanzare non sopportano il profumo dell'olio di lavanda, quindi potete usarlo a vostro vantaggio.

Per tenere lontane le zanzare basta infatti spruzzare un po' di olio di lavanda intorno alla casa e nelle aree circostanti. Se volete, poi, potete anche mettervene un po' sul corpo per evitare di essere punti.

Provare per credere!

Coltivate delle piantine di menta

Proprio come per l'olio di lavanda, le zanzare odiano anche l'odore della menta.

Ancora una volta, potete usare questo fatto a vostro vantaggio!

Prendete della menta fresca o dell'olio di menta e utilizzatelo per profumare il vostro ambiente. Se avete lo spazio, potete anche considerare di coltivare piantine di menta per tenere le zanzare lontane per sempre!

Comprate una boccetta di Tea Tree Oil

Come forse già saprete, il tea tree oil, che tradotto in italiano è l'olio di melaleuca, contiene numerose proprietà antibatteriche utili nel trattamento di diverse lesioni e malattie.

Lo stesso vale per le zanzare.

Basta infatti mescolare alcune gocce di olio di melaleuca in un po' d'acqua e rovesciare poi il tutto in un flacone spray. Una volta fatto, spruzzate la soluzione ottenuta nei vostri ambienti ed essi diventeranno una zona senza più zanzare.

Una volta punti, invece, basteranno un paio di gocce sulla puntura per alleviarne il prurito.

Mettete a terra un bicchiere di birra o altro alcolico

Un'altro odore che le zanzare non sopportano? Quello della birra e degli alcolici!

Mettete una birra o un bicchiere di alcol in una stanza e questo semplice gesto terrà tutte le zanzare lontane.

Attenzione solo a non lasciarvi tentare da quella bella birra fresca in una calda sera d'estate, otterreste l'effetto opposto e verreste divorati dalle zanzare.

Piantate il basilico fuori dalle finestre

Questo è un vecchio rimedio della nonna. Si è infatti tramandato di generazione in generazione il fatto che le foglie di basilico uccidono le larve di zanzara.

Quindi, come possono essere usate a nostro vantaggio?

Vi basterà semplicemente piantare del basilico nel tuo cortile/giardino oppure tenerne una pianta in più punti della vostra casa.

Noterete immediatamente come le zanzare spariranno dalla vostra vista.