Sua maestà la Regina Elisabetta invita i cittadini a guardare un film nella sua tenuta di Sandringham. Il costo dei biglietti parte da 35 euro

La regina Elisabetta apre le porte di una delle sue tenute private per un'esperienza unica: il castello di Sandringham diventerà un cinema all'aperto.

La dimora di Sandringham, situata nel centro-ovest del Regno Unito, è una delle residenze private di sua maestà e del resto della royal family.

Tuttavia, in questa situazione particolare, Elisabetta II ha deciso di aprire le porte della tenuta ai cittadini inglesi per ospitare eventi cinematografici drive-in.

Chi ha piacere potrà acquistare i biglietti, a partire da circa 35 euro, per una varietà di film tra cui 1917, Toy Story, Rocketman, A Star Is Born e The Greatest Showman.

La prima serata di cinema all'aperto sarà venerdì 25 settembre.

Secondo il sito web della tenuta, il cinema all'aperto firmato Windsor seguirà le rigide linee guida contro il COVID-19.

I visitatori si fermeranno al Sandringham Country Park dove verrano dati loro trasmettitori che consentiranno la riproduzione dell'audio del film nell'auto.

Inoltre, con circa 9 euro in più, gli spettatori possono migliorare la loro esperienza di drive-in con un parcheggio più grande, sedie e sdraio, un tavolo e popcorn.

Proprio come i normali cinema, il drive-in di Sandringham avrà un bar pop-up con bibite analcoliche, bevande alcoliche, popcorn e snack.

Sul sito si legge: «Goditi una serata meravigliosa nei Sandringham Gardens con lo sfondo di Sandringham House. Rilassati e goditi uno o più di questi film sempre apprezzati, mentre ti godi favoloso street food, ottima birra e liquori artigianali».

Mentre l'industria cinematografica vacilla per gli effetti della pandemia, i cinema drive-in sono tornati popolari nell'ultimo anno. Ora come ora, guardare un film all'aperto è un'alternativa più sicura e social-friendly rispetto ai cinema tradizionali.

Ci aspettiamo dunque sold out per questa iniziativa della regina Elisabetta.

