Lento e composto, il saluto della regina Elisabetta, anche noto come royal wave, è un marchio distintivo dei Windsor. Ecco da dove arriva questa tradizione

Sono moltissime le (stravaganti) tradizioni reali che abbiamo scoperto nel corso degli anni, dalla regola che vieta alle donne della royal family inglese di indossare lo smalto di colore scuro, a quella secondo cui nessuno può mangiare aglio in presenza di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

La famiglia Windsor ha certamente il suo speciale modo di fare qualsiasi cosa.

E anche se i membri più giovani, come William e Kate e Harry e Meghan, hanno in più occasioni messo da parte il protocollo reale, ci sono regole che non possono assolutamente essere infrante.

Una di quelle è il particolare modo che i Windsor utilizzano per salutare la folla, la famosa royal wave (il saluto reale).

Questo tipico saluto della Regina Elisabetta, lento e composto, in contrasto con un frenetico movimento del polso, ha sempre appassionato i fan, curiosi di sapere come e perché è stato scelto proprio questo metodo per rivolgere il saluto.

Perché la Regina Elisabetta saluta così

Una scelta dettata per la protezione dei reali

Secondo una nuova docu-serie (attualmente disponibile su Netflix) sulla storia dei reali, The Royal House of Windsor, c'è una ragione piuttosto semplice per cui la regina sceglie sempre la royal wave per salutare i suoi sudditi - ed ha a che fare con la prevenzione degli infortuni.

La serie approfondisce la storia della famiglia reale, spiegando come il nonno dell'attuale regina, il re Giorgio V, sia stato uno dei primi reali a prendere in carico impegni pubblici, al fine di guadagnare popolarità con la gente.

Impegnandosi con la folla, ed entrando in contatto con molta gente, il saluto con la mano era diventato all'ordine del giorno.

Tuttavia, quando il re Edoardo VIII - figlio di re Giorgio V e zio di Elisabetta II - salì al trono, visitò un dottore per il suo polso dolorante a causa di tutti i saluti e le strette di mano.

La serie spiega: «L'allora principe strinse così tante mani che gli fu ordinato dal medico di riposare la mano destra e usare la sinistra».

Ecco allora che al fine di ridurre al minimo il rischio di lesioni, è stato inventato il saluto reale conosciuto oggi come royal wave che i Windsor utilizzano quotidianamente.

Uno sforzo più delicato ma in grado di trasmettere tutta l'eleganza reale.