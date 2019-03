Sulla scrivania della Regina Elisabetta II i buoni osservatori hanno notato 6 fotografie della Royal Family. Ecco quali sono e chi ritraggono

Sono poche le occasioni che abbiamo per sbirciare la scrivania della Regina Elisabetta II (una di queste è quando tiene il discorso di Natale), ma a un occhio attento in quei momenti non sfugge niente.

E tra i dettagli che non si possono trascurare sono le foto ordinatamente disposte intorno a lei: sei, tra la scrivania e il tavolino appena dietro.

D'altra parte, la signora è sì la Regina d'Inghilterra, ma anche nonna e bisnonna, come ha sottolineato lei stessa:

«Il 2018 stato un anno impegnativo per la mia famiglia, con due matrimoni, due bambini - e uno in arrivo. Sono cose che tengono una nonna parecchio occupata»

Non stupisce allora che le foto siano (quasi) tutte dedicate a loro: nipoti e nipotini. Ma non solo. Eccole tutte una per una.

(Continua sotto la foto)

La foto di Natale dei Cambridge

William e Kate con i loro figli: George, 5 anni, Charlotte, 3 anni, e il piccolo Louis, nato lo scorso Aprile.

Il ritratto, usato come Christmas Card, è stato scattato l'autunno scorso nella casa in campagna di Anmer Hall nel Norfolk.

Meghan e Harry

A maggio, il principe Harry e Meghan Markle si scambiarono le loro promesse in un matrimonio da favola che riunì tutta la Royal Family.

Dopo la cerimonia, gli sposi hanno posato per una foto in bianco e nero, scattata da Alexi Lubomirski e ora in bella mostra vicino a The Queen.

Il matrimonio della Principessa Eugenia

Il secondo matrimonio reale dell’anno è stato quello della principessa Eugenia con Jack Brooksbank, in ottobre.

Per commemorare l'evento, la monarca ha scelto un ritratto ufficiale del grande giorno che ritrae gli sposi con paggetti e damigelle, molti dei quali sono i pronipoti della Regina.

La foto di famiglia

In onore del 70 ° compleanno del principe Carlo, lo scorso novembre, la Royal Family si è riunita per alcuni ritratti celebrativi dell'occasione.

Nelle foto scattate a settembre fuori Clarence House, entrambi i suoi figli stanno dietro di lui e Camilla, la duchessa di Cornovaglia, con le loro mogli. Ovviamente non potevano mancare i tre nipotini del Principe Carlo.

Una foto ricordo sentimentale

La Regina rende omaggio anche al suo matrimonio con una foto ormai d'epoca che la ritrae giovanissima con un altrettanto giovane Principe Filippo a fianco e Carlo poco più che neonato in braccio.

Si tratta di un ritratto scattato a Buckingham Palace nell'aprile del 1949, quando Charles aveva 6 mesi.

Un tributo al padre

La Regina Elisabetta tiene vivo il ricordo di suo padre, re Giorgio VI, grazie a una sua fotografia in bianco e nero scattata nel 1917.