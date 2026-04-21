Nel giorno del suo centenario, la regina Elisabetta viene celebrata con eventi, memoriali e iniziative benefiche che raccontano la sua eredità

A quasi quattro anni dalla sua scomparsa, la regina Elisabetta continua a essere una presenza fortissima nella memoria collettiva.

E nel giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni, la famiglia reale britannica ha scelto di celebrarla con una serie di eventi simbolici, tra Londra e il resto del Paese.

Non solo commemorazioni, ma anche nuovi progetti destinati a portare avanti la sua eredità. Dalla creazione di un memoriale nel cuore della capitale a iniziative benefiche: il centenario della regina Elisabetta si trasforma così in un momento di riflessione sul suo impatto - tanto storico quanto umano.

Tra i momenti più toccanti, il messaggio di re Carlo III, che ha voluto ricordare la madre con parole cariche di affetto: “Oggi, mentre celebriamo quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della mia amata madre, ci fermiamo a riflettere sulla vita e sulla perdita di una sovrana che ha significato così tanto per tutti noi”.

**Prima di morire, la regina Elisabetta aveva un desiderio preciso per la famiglia reale**

Il tributo della royal family in occasione del centenario della nascita della regina Elisabetta

Per celebrare la regina Elisabetta, la famiglia reale ha organizzato un programma fitto di appuntamenti. Re Carlo e la regina Camilla hanno visitato il British Museum per visionare i progetti del nuovo memoriale che sorgerà a St. James’s Park, mentre la principessa Anna ha inaugurato il Queen Elizabeth II Garden a Regent’s Park.

Il memoriale, pensato come uno spazio simbolico e accessibile, includerà un ponte in vetro ispirato alla tiara nuziale della sovrana e statue dedicate alla monarca e al principe Filippo. Un progetto che unisce memoria e contemporaneità, proprio come il lungo regno della regina.

Non solo. È stata annunciata anche la nascita del Queen Elizabeth Trust, un fondo benefico da 40 milioni di sterline destinato a sostenere comunità locali, spazi verdi e centri sociali. Un’iniziativa che riflette perfettamente l’impegno della sovrana verso il servizio pubblico.

Nel suo discorso, re Carlo ha ricordato come la regina Elisabetta sia rimasta “costante, salda e completamente devota alle persone che ha servito”, nonostante i profondi cambiamenti attraversati nel corso dei suoi 70 anni di regno.

E ha aggiunto una riflessione che guarda al presente: anche in tempi complessi, la regina credeva che “il bene avrebbe sempre prevalso e che un nuovo giorno più luminoso non fosse mai lontano”.

Un modo per ricordare non solo una figura storica, ma un’eredità che continua a vivere - e a ispirare.