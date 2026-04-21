Manca pochissimo all’uscita de “Il Diavolo veste Prada 2”: ecco cosa hanno indossato Miranda, Andy e Emily alla premiére newyorkese del film.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: tra poco più di una settimana “Il Diavolo veste Prada 2” arriverà nelle sale e per l’occasione ieri sera il cast al completo si è riunito a New York per la première mondiale del film.

A distanza di 20 anni dall’uscita della prima pellicola, Miranda, Andy, Emily, Nigel e tutto il team della rivista “Runway” si è ritrovato sul tappeto rosso del Lincoln Center per la proiezione speciale del tanto atteso sequel.

E se sul red carpet celeb, come Anna Wintour, Heidi Klum, Barbara Palvin e Winnie Harlow sono riuscite a catturare l'attenzione dei fotografi, a rubare del tutto la scena con i loro look sono state senza dubbio le grandi protagoniste del film, insieme a Lady Gaga, autrice della nuova colonna sonora.

I look delle protagoniste de “Il Diavolo veste Prada 2” alla premiére newyorkese

Anne Hathaway ha calcato il red carpet con un favoloso look total red di Louis Vuitton, un abito rosso, con corsetto con le coppe e gonna strutturata a vita bassa firmato da Nicolas Ghesquière, indossato con un paio di sandali platform dello stesso colore e completato da gioielli di Bvlgari.

Meryl Streep, invece, ha optato per un look ancora più scenografico: un abito-cappa rosso con fiocco sul collo di Givenchy, completato da lunghi guanti in pelle nera e gioielli di David Yurman. Un look audace e di grande impatto, scelto insieme alla sua stylist Micaela Erlanger, che probabilmente anche la temutissima direttrice di “Runway” avrebbe promosso a pieni voti.

Ancora più “teatrale” il look di Emily Blunt che alla sua prima apparizione sul red carpet de “Il Diavolo veste Prada 2” ha sfoggiato un look della collezione Spring 2026 di Schiaparelli. Un abito con corpetto in rafia e gonna a strati, completato dai preziosissimi gioielli con le perle di Mikimoto.

Lady Gaga, che insieme a Doechii interpreta la canzone originale “Runway”, già svelata nel trailer del film, è apparsa sul red carpet con un elegante abito nero senza spalline della collezione FW16 di Saint Laurent.

Simone Ashley, che nel sequel vestirà i panni della nuova assistente di Miranda, ha invece optato per un look più colorato: un tubino verde di Prada, corto davanti e lungo dietro, indossato con delle slingback dai riflessi metallizzati.

Foto: GettyImage