La regina Elisabetta ha voluto riunire tutti i suoi pronipoti a Balmoral prima della sua morte, per lasciare loro un bel ricordo familiare

Negli ultimi suoi mesi di vita, la regina Elisabetta aveva espresso un desiderio semplice, quasi intimo, lontano dalle formalità della monarchia. Un desiderio che racconta molto più di qualsiasi protocollo: riunire tutti i suoi pronipoti e lasciare loro un ricordo felice.

Secondo quanto emerge dalla nuova biografia a lei dedicata, la monarca britannica avrebbe espresso la volontà di vedere tutti i suoi bisnipoti durante l’estate del 2022, poco prima della sua scomparsa. Un momento che, nelle sue intenzioni, doveva essere leggero, familiare, quasi sospeso nel tempo.

Il luogo scelto era Balmoral, la residenza scozzese da sempre associata alla dimensione più privata della famiglia reale. Qui, lontano da Londra e dagli impegni ufficiali, la regina Elisabetta immaginava di riunire le nuove generazioni, comprese quelle più lontane - come Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan.

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L’ultimo gesto della regina Elisabetta racconta molto più della monarchia

«Voleva che tutti i pronipoti andassero a Balmoral almeno una volta durante quell’estate» racconta il biografo Robert Hardman. Anche nel caso in cui alcuni non fossero riusciti a partecipare, l’intenzione restava chiara: creare un momento condiviso, qualcosa che potesse restare nel tempo.

Secondo una fonte vicina alla famiglia, il desiderio della regina Elisabetta era soprattutto uno: «Assicurarsi che tutti avessero un ricordo felice di lei».

Un pensiero semplice, ma profondamente umano, soprattutto considerando il contesto di quegli anni, segnati da tensioni e distanze all’interno della famiglia.

Nel 2022, infatti, i rapporti tra Harry e il resto dei Windsor erano ancora fragili. Nonostante questo, il biografo racconta che il duca e la duchessa di Sussex tornarono nel Regno Unito con i loro figli Archie e Lilibet; offrendo alla sovrana l’occasione di incontrare la nipotina, che porta proprio il suo nome.

Un momento simbolico, avvenuto poco prima del primo compleanno di Lilibet, celebrato in forma privata. Un piccolo spazio di normalità in una fase complessa, che la regina Elisabetta sembrava voler proteggere fino all’ultimo.

Secondo la biografia, la sovrana era consapevole delle proprie condizioni di salute e del tempo limitato che le restava. Una consapevolezza che l’avrebbe spinta a «chiudere alcune questioni in sospeso», ma anche a concentrarsi su ciò che contava davvero: i legami familiari.

Un ultimo gesto, forse il più personale, che racconta una sovrana nella sua dimensione più privata.

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