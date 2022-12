Dal Grinch al simpatizzante fino all'elfo di Babbo Natale: scoprite qual è la vostra personalità natalizia

Mancano una mangiata di giorni al Natale e questo significa che già da qualche settimana feste e brindisi si alternano sui nostri calendari.

Qualcuno ne è entusiasta, qualcuno da fine Novembre salterebbe direttamente alla Befana.

D'altronde Il Natale tira fuori il meglio e il peggio delle persone: alcuni lo adorano altri lo odiano, altri ancora lo soffrono.

E voi, incarnate lo spirito di un elfo in missione segreta o siete più simili al Grinch? Ecco come scoprirlo.

Grinch o elfi, quanto amate il Natale?

1. Il Grinch

Tra le personalità natalizie, quella che più odia il Natale è senza dubbio quella del Grinch. Proprio come il personaggio del film, anche queste persone odiano il Natale, così come il proprio compleanno, le vacanze, i fine settimana e i cuccioli.

Si tratta di quelle persone sinceramente prive di ogni gioia stagionale, che probabilmente ripetono spesso di «odiare il divertimento forzato» e ad ogni occasione vi ricordano quanto loro proprio non siano fatte per le vacanze natalizie.

2. L'esistenzialista

Questa persona vorrebbe amare il Natale, ma la realtà dei fatti è che la stagione delle feste li getta in una spirale di disprezzo esistenziale per se stessi.

Non vedevano l'ora che arrivasse il 25 dicembre con ardente entusiasmo, ma quando finalmente arriva il giorno, la triste combinazione di un altro anno che volge al termine li porta ad odiare il Natale.

3. Il semplice hater

Sono persone terrorizzati dall'essere definiti basic, così decidono di indossare i maglioni di Natale più terribili e lamentarsi in continuo dell'arrivo delle feste.

Alle cene di Natale li troverete mentre alzando gli occhi al cielo alle prime note di All I Want for Christmas Is You, prima di sgattaiolare via per abbuffarsi di panettone.

4. Il complottista

Come personalità natalizia non può di certo mancare il teorico della cospirazione. È quel tipo di persona che anche se magari superficiale, non ce la fa a resistere al dire che il divertimento non è il vero significato del Natale.

Sono quelli che si lamentano in continuo di come il Natale altro non è che una «truffa di marketing», quelli che dicono cose tipo «non sapevi che la Coca Cola ha creato Babbo Natale rosso?», «vogliono solo farci spendere soldi»....

5. L'hater hipster

A loro, il Natale piace e non piace. Sono quel tipo di persona che non vuole sentirsi in obbligo di festeggiare qualcosa solo perché lo dice la società.

Sotto sotto però, all'hater hipster, piace festeggiare il Natale; anche se a modo suo. Ecco allora che i festeggiamenti si spostano al sabato prima del 25 dicembre, dove viene organizzato un banchetto vegano e si ascolta musica natalizi svedese rigorosamente su vinile.

6. L'indifferente

«Ah manca così poco al Natale?», questa è una classica frase che potreste sentir dire dalla personalità natalizia dell'indifferente.

Si tratta di quelle persone a cui il periodo di Natale non fa né caldo né freddo: non gli interessano i regali e neanche i pranzi in famiglia. Ci si ritrova catapultato e basta.

7. Il simpatizzante

Sono quelle persone a cui in generale piace il periodo delle feste e il Natale, senza però esserne ossessionati.

Si divertono a comprare regali, anche se magari all'ultimo minuto, e a partecipare a feste con pandori e panettoni. Se sentono in radio una canzone natalizia si mettono a fischiettare.

8. Gli elfi di Babbo Natale

Questa personalità, semplicemente, ama troppo il Natale. Sono quel tipo di persona che mette cerchietti da renna e un naso rosso sulla propria auto e non si pente di averlo fatto. Quelli che hanno nell'armadio tanti, troppi maglioni natalizi, ed iniziano ad addobbare tutta la casa con largo anticipo.

Sono quelli che organizzano ogni festa tra amici e colleghi e pensano ai regali per tutto proprio come se fossero gli elfi, aiutanti di Babbo Natale.

