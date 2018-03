Dai fiori al catering passando per abiti e location: è stato calcolato (sterlina più sterlina meno) quanto costa il matrimonio di Harry e Meghan

Se vi foste chiesti quanto possa costare il matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle abbiamo una risposta.

La coppia convolerà a nozze il 19 maggio nella St. George Chapel del Castello di Windsor di fronte a più di 4mila invitati e a milioni di persone che seguiranno in tv la cerimonia da ogni parte del mondo.

I dettagli sono ormai definiti (se vi siete persi qualcosa, dall’abito agli ospiti, trovate tutto qui) e Bridebook, sito specializzato in matrimoni, ha fatto i conti di quanto speso dalla coppia.

La stima è che per il giorno del sì Harry e Meghan abbiano speso circa due milioni e 240mila euro, esclusi i 30 milioni di spese per la sicurezza e il costo della luna di miele (anche se c’è da dire che sono stime puramente teoriche).

Ecco, quindi, nel dettaglio quanto costeranno le nozze del principe e dell’ex attrice.

Location



Harry e Meghan hanno avuto la fortuna di non dover vagare in cerca di un luogo speciale.

È bastato chiedere alla nonna, che di mestiere fa la Regina, di prestare loro una delle sue residenze.

La cerimonia si terrà nella St. George Chapel, mentre il ricevimento nella St George’s Great Hall. E fin qui nessuna spesa.

I due sposini, però, hanno pensato di mettere su un gazebo di vetro all’aperto per accogliere gli ospiti.

Secondo Bridebook, solo questo costerebbe circa 340mila euro.



Catering



Il cibo è una delle voci di costo più alte, anche perché la coppia terrà più di una festa.

Prima di tutto ci sarà il ricevimento formale per capi di stato e rappresentanze istituzionali.

Poi una cena con gli amici e i parenti più stretti.

Un catering in Regno Unito ha un costo di circa 150 euro a persona per il pranzo e di 350 per la cena.

In più si devono considerare i 2640 membri del pubblico che è stato invitato ad accogliere i novelli sposi sulla scalinata, cui saranno offerti drink e snack.

Costo totale stimato: 320mila euro.



Beverage



Con il food va di pari passo il beveraggio. Bridebook ha calcolato che sarà servito un calice di champagne più o meno ogni 30 minuti durante il ricevimento, per una media di mezza bottiglia a persona per pasto.

Il che significa che verranno scolate circa 2300 bottiglie.

Se come ipotizzato, l’etichetta scelta sarà il Bollinger, cioè il preferito dei Windsor, comporterà una spesa di 155mila euro per il solo champagne, cui si devono aggiungere le spese per le altre bevande (altri 70mila euro).

L’abito da sposa



Nessuno sa ancora quale sarà lo stilista che disegnerà l’abito di Meghan Markle, ma su chiunque ricadrà la scelta il range di prezzo varia dai 180mila euro ai 450mila euro.

Facendo una media, il vestito potrebbe costare orientativamente sui 300mila.

Anche se c’è da considerare l’ipotesi che la sposa possa optare per un cambio d’abito per il party serale, con conseguente aumento della cifra.



Foto e video



Mille Pilkington è il nome che circola di più tra gli addetti ai lavori come fotografa, visto che ha già immortalato le nozze di William e Kate e quelle di sua sorella Pippa.

L’evento sarà ripreso dalle televisioni di tutto il mondo, ma i due sposi vorranno anche un loro video un po’ più intimo, magari corredato da droni.

Costo dell’operazione: 17mila euro.



Fiori



Questa è una delle voci di costo che più lasciano sorpresi quando si parla di matrimonio.

Solo gli addobbi floreali per il gazebo e la chiesa potrebbero costare sui 125mila euro.



Torta



La torta nuziale dovrebbe avere un minimo di otto piani per poter soddisfare il palato di tutti gli ospiti.

E si vocifera sarà a base di frutta. La scelta degli sposi potrebbe ricadere, secondo indiscrezioni, su Fiona Cairns o Rosamund Miller, cake designers di fama internazionale.

Costo: quasi 60mila euro.



Inviti



Le nozze di Harry e Meghan potrebbero fare la fortuna di ogni copisteria.

Solo per inviti e partecipazioni la coppia dovrebbe spendere circa 22mila euro



Musica



Questo è un capitolo ancora aperto, visto che sono tanti i nomi che circolano a proposito della performance musicale.

Alle nozze di William e Kate era toccato a Ellie Goulding intrattenere gli ospiti.

Questa volta si parla di Elton John, Sophie Ellis Bextor, Ed Sheeran e addirittura le Spice Girls.

Un parterre del genere non potrebbe costare meno di 350mila euro.

Trombettisti



Avete capito bene. Ogni evento reale deve essere seguito da una fanfara.

Il Ministro della Difesa ha ordinato 20 trombe d’argento con lo stemma del Royal Coat of Arms.



Costo: tra i 3400 e i 6800 euro l’una.



Decorazioni



Illuminazione e produzioni di vario tipo per addobbare le location, tra chiesa e castello, comprese le vie per i saluti al popolo, necessitano di un’organizzazione strategica e capillare.

Che Harry e Meghan pagheranno quasi 150mila euro.



Abito da sposo



Probabilmente il Principe Harry indosserà una uniforme della Royal Air Force, così come fece William in occasione del suo matrimonio con Kate.

In fondo il principe è stato per anni nell’esercito di Sua Maestà, andando persino in missione in Afghanistan e pilotando elicotteri.

Costo: 9mila euro.



Trucco e parrucco



Secondo indiscrezioni Meghan sta ancora decidendo a chi affidarsi.

I nomi in circolazione sono quelli di Neville Hair, Richard Ward (che si è occupato delle acconciature di Kate e Pippa nel 2011) e Beuty in Belgravia.



Costo: 11500 euro.



Intrattenimento



Non basta la musica. Per le nozze reali sono previsti anche spettacoli, photobooth e animazione per bambini, in modo che nessuno possa annoiarsi.

Per non parlare di cosa succederà quando si scateneranno le danze la sera fra amici.

Costo: 62mila euro.



Trasporto



Almeno su questo i due sposini possono stare tranquilli.

Il parco macchine di Sua Maestà avrà sicuramente un paio di Rolls-Royce in più da poter prestare al nipote.

O magari Harry potrà utilizzare l’Aston Martin Volante DB6 di papà Carlo, come aveva già fatto William.



Quindi, costo: gratis.