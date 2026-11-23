Il principe William starebbe preparando una riforma della monarchia che potrebbe privare Harry e Meghan dei titoli reali

Il principe William sarebbe pronto a portare una vera e propria rivoluzione all'interno della monarchia britannica. E tra le prime persone a subirne le conseguenze potrebbero esserci proprio suo fratello Harry, Meghan Markle e i loro due figli, Archie e Lilibet.

**Il principe William «non ha nessuna intenzione» di vedere il fratello Harry, Meghan e i loro figli**

Secondo alcune nuove indiscrezioni, infatti, il futuro re avrebbe intenzione di introdurre regole molto più rigide sull'utilizzo dei titoli reali, riservandoli esclusivamente ai membri della famiglia che svolgono incarichi ufficiali per conto della Corona.

A rivelarlo è il giornalista esperto di questioni reali Tom Sykes nel suo prossimo libro, The Dukes, in uscita a febbraio 2027. Le anticipazioni, riprese dai tabloid britannici, descrivono un progetto di riorganizzazione della monarchia che potrebbe cambiare profondamente il futuro dei Sussex.

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Perché il principe William potrebbe togliere i titoli reali a Harry, Meghan e ai loro figli

Secondo quanto raccontato da Sykes, il principe William vorrebbe trasformare i titoli reali in riconoscimenti strettamente legati al lavoro svolto per la monarchia, anziché considerarli privilegi automaticamente garantiti dalla nascita.

Una persona descritta come vicina all'erede al trono avrebbe spiegato che soltanto chi rappresenta ufficialmente la Corona, partecipa a visite istituzionali e svolge incarichi pubblici dovrebbe poter utilizzare il trattamento di Altezza Reale e i titoli di principe o principessa.

Chi decidesse invece di intraprendere una carriera indipendente sarebbe libero di farlo, ma senza gli stessi privilegi riservati ai membri attivi della famiglia reale.

Una distinzione che riguarderebbe direttamente Harry e Meghan, che nel 2020 hanno rinunciato al ruolo di working royals, trasferendosi successivamente negli Stati Uniti.

Secondo le indiscrezioni, anche i loro figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, potrebbero perdere i titoli di principe e principessa, acquisiti in seguito all'ascesa al trono del nonno Carlo III nel settembre 2022.

Ma la riforma non riguarderebbe soltanto i Sussex. Il principe William vorrebbe lasciare anche ai suoi figli più piccoli, Charlotte e Louis, la possibilità di scegliere se dedicarsi agli impegni reali oppure costruirsi una vita professionale indipendente. Diverso sarebbe il caso di George, destinato a ereditare il trono.

La questione resta comunque complessa dal punto di vista legale: la revoca dei titoli di principe e principessa segue regole diverse rispetto a quella dei titoli nobiliari, come il ducato di Sussex, per il quale esistono vincoli giuridici specifici.

Per William, che in passato ha già parlato della necessità di modernizzare la monarchia, sarebbe una trasformazione importante. E potrebbe rappresentare un ulteriore motivo di tensione nel rapporto, già difficile, con il fratello minore.

Resta da vedere se queste indiscrezioni troveranno conferma quando il principe del Galles salirà al trono. Per ora, nessuna decisione ufficiale è stata annunciata.