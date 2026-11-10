Dopo le accuse contro Thomas Markle, il principe Harry torna a parlare pubblicamente e chiede maggiori tutele per i bambini sui social media

Un discorso sulla sicurezza dei bambini, pronunciato in un momento particolarmente delicato per la sua famiglia. Il principe Harry ha parlato pubblicamente a Bruxelles, scegliendo di concentrarsi su una battaglia che porta avanti da anni insieme alla moglie Meghan Markle: la protezione dei più giovani dai pericoli del mondo digitale.

Le sue parole arrivano a pochi giorni dall'arresto di Thomas Markle, padre della Duchessa di Sussex, accusato negli Stati Uniti di possesso di materiale pedopornografico. Una vicenda che ha riportato Meghan al centro dell'attenzione mediatica e che ha inevitabilmente dato un significato ancora più delicato all'apparizione pubblica della coppia.

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La coppia ha partecipato all'inaugurazione del Lost Screen Memorial presso il Parlamento europeo, un'installazione dedicata ai bambini e agli adolescenti che hanno perso la vita dopo aver subito danni legati ai social media.

Meghan, inizialmente attesa sul palco insieme al marito, ha deciso di non intervenire. Secondo una fonte citata dalla stampa britannica, la Duchessa non si sentirebbe emotivamente pronta ad affrontare un discorso pubblico dopo quanto accaduto al padre. Ha comunque voluto essere presente, lasciando a Harry il compito di rivolgersi ai partecipanti.

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Le parole del principe Harry sulla sicurezza dei bambini e il difficile momento di Meghan

Al centro dell'intervento del principe Harry c'è stata una richiesta precisa: garantire ai bambini un ambiente digitale sicuro, indipendentemente dal Paese in cui vivono.

Il Duca di Sussex ha sottolineato che la protezione dei minori non dovrebbe fermarsi ai confini nazionali e che la collaborazione internazionale è indispensabile per impedire alle piattaforme tecnologiche di sottrarsi alle proprie responsabilità. Un messaggio rivolto anche alle grandi aziende del settore, chiamate a considerare la sicurezza dei più giovani una priorità, anziché un ostacolo all'innovazione.

Harry ha iniziato il suo discorso chiedendo al pubblico: «Come siamo arrivati ​​al punto in cui possiamo costruire tecnologie capaci di cose straordinarie, eppure facciamo ancora fatica a renderle sicure per un bambino?».

«Raramente chiediamo alla tecnologia di essere meno ambiziosa. Ci viene detto che trasformerà l'istruzione. Che curerà le malattie. Che risolverà problemi che un tempo ritenevamo impossibili. Perché la nostra ambizione dovrebbe fermarsi qui? Perché, quando ci chiediamo se può proteggere un bambino, tutto improvvisamente si complica?».

«Non sto chiedendo un mondo senza tecnologia. Ma tutti i bambini dovrebbero poter andare online e scoprire qualcosa di meraviglioso. Un amico. Un interesse che si trasforma in passione. Un luogo in cui si sentono compresi» ha dichiarato il principe, insistendo: «Meritano di sentirsi al sicuro ovunque si trovino».

Per Harry e Meghan, genitori di Archie e Lilibet, si tratta di un impegno di lunga data. Attraverso la loro organizzazione Archewell, nel 2024 hanno lanciato The Parents' Network, un'iniziativa di sostegno alle famiglie colpite dalle conseguenze più gravi dei rischi online.

Intanto, sul piano personale, la situazione resta complessa. Thomas Markle, 82 anni, è stato incriminato in Florida e sottoposto a restrizioni domiciliari e monitoraggio elettronico. Ha negato le accuse e il procedimento giudiziario è ancora in corso.

Meghan, da anni lontana dal padre, si era già detta profondamente turbata dalle accuse emerse nei suoi confronti.

Durante l'evento di Bruxelles, tuttavia, Harry non ha affrontato direttamente la vicenda giudiziaria del suocero. Ha preferito mantenere l'attenzione sulle famiglie che chiedono maggiore protezione per i propri figli.

Una scelta che, in un momento tanto difficile per i Sussex, ha riportato al centro una delle cause a cui la coppia tiene maggiormente: il diritto di ogni bambino a crescere al sicuro, anche online.